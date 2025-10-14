Машины едут в дождь по Новой площади в Москве. На втором плане: высотка на Котельнической набережной. Архивное фото

Более тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в Москве в 2025 г

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 1,2 тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в столице в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С 1 июля 2025 года региональный оператор АО "Экотехпром" приступил к выполнению еще одной важной задачи - обеспечению утилизации брошенного автотранспорта. С начала эксперимента со спецстоянок вывезли свыше 1,2 тысячи транспортных средств, которые решениями судов были признаны бесхозяйными", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что брошенными считаются транспортные средства, которые долгое время находятся без присмотра на общественной территории. Например, автомобили, которые сильно повреждены после ДТП и не подлежат восстановлению.

"Этот транспорт создает неудобства для горожан, он занимает полезные общественные площади - дворовые территории, проезжую часть, парковочные места, мешает проходу пешеходов, проезду транспорта, в том числе оперативных служб. Кроме того, неисправные брошенные автомобили могут стать источником возгорания или местом для хранения запрещенных предметов", - добавил Бирюков.