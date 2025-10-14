Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в Москве в 2025 г
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:54 14.10.2025
Более тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в Москве в 2025 г
Более тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в Москве в 2025 г - РИА Новости, 14.10.2025
Более тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в Москве в 2025 г
Более 1,2 тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в столице в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 14.10.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
общество, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков
Более тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в Москве в 2025 г

Бирюков: более 1,2 тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Машины едут в дождь по Новой площади в Москве. На втором плане: высотка на Котельнической набережной
Машины едут в дождь по Новой площади в Москве. На втором плане: высотка на Котельнической набережной - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Машины едут в дождь по Новой площади в Москве. На втором плане: высотка на Котельнической набережной. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 1,2 тысячи брошенных автомобилей вывезли на утилизацию в столице в 2025 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С 1 июля 2025 года региональный оператор АО "Экотехпром" приступил к выполнению еще одной важной задачи - обеспечению утилизации брошенного автотранспорта. С начала эксперимента со спецстоянок вывезли свыше 1,2 тысячи транспортных средств, которые решениями судов были признаны бесхозяйными", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что брошенными считаются транспортные средства, которые долгое время находятся без присмотра на общественной территории. Например, автомобили, которые сильно повреждены после ДТП и не подлежат восстановлению.
"Этот транспорт создает неудобства для горожан, он занимает полезные общественные площади - дворовые территории, проезжую часть, парковочные места, мешает проходу пешеходов, проезду транспорта, в том числе оперативных служб. Кроме того, неисправные брошенные автомобили могут стать источником возгорания или местом для хранения запрещенных предметов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что при выявлении брошенного транспортного средства создается специальная комиссия, которая пытается установить собственника. Если он не находится, то машину эвакуируют на специализированную стоянку, она признается по решению суда бесхозяйственной и отправляется на утилизацию.
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Общество
Москва
Петр Бирюков
 
 
