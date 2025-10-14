https://ria.ru/20251014/biryukov-2048171291.html
Архитектурно-художественную подсветку получат здания в центре Москвы
14.10.2025
Архитектурно-художественную подсветку получат здания в центре Москвы
РИА Новости
2025-10-14T13:45:00+03:00
2025-10-14T13:45:00+03:00
2025-10-14T13:45:00+03:00
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой 11 зданий в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения 11 зданий, расположенных на улице Арбат, основная задача - включить эти дома в единый светоцветовой образ Москвы. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 700 энергоэффективных светильников", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что подсветкой оснастят здания разных эпох - от неоклассики до модерна. Например, ее получит доходный дом М. А. Скворцова - светильники разместят вдоль карниза над третьим этажом и в пространствах между окнами второго и третьего этажей, чтобы подчеркнуть разнообразные декоративные элементы. Преобразится доходный дом Орловых, там светильники установят в межоконных пространствах между первым и вторым и вторым и третьим этажами. Подсветкой дополнят доходный дом А. И. Урусова.
"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.