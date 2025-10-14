Архитектурно-художественную подсветку получат здания в центре Москвы

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой 11 зданий в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Разработали специальный проект организации освещения 11 зданий, расположенных на улице Арбат, основная задача - включить эти дома в единый светоцветовой образ Москвы. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 700 энергоэффективных светильников", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что подсветкой оснастят здания разных эпох - от неоклассики до модерна. Например, ее получит доходный дом М. А. Скворцова - светильники разместят вдоль карниза над третьим этажом и в пространствах между окнами второго и третьего этажей, чтобы подчеркнуть разнообразные декоративные элементы. Преобразится доходный дом Орловых, там светильники установят в межоконных пространствах между первым и вторым и вторым и третьим этажами. Подсветкой дополнят доходный дом А. И. Урусова.

"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - уточнил Бирюков.