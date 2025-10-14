Рейтинг@Mail.ru
Клиенты "Билайна" сэкономили более 300 лет, не получая звонки от спамеров - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/bilayn-2048129893.html
Клиенты "Билайна" сэкономили более 300 лет, не получая звонки от спамеров
Клиенты "Билайна" сэкономили более 300 лет, не получая звонки от спамеров - РИА Новости, 14.10.2025
Клиенты "Билайна" сэкономили более 300 лет, не получая звонки от спамеров
Абоненты "Билайна" с января по сентябрь в общей сложности сэкономили 160 миллионов минут или более 300 лет с помощью виртуального помощника, который за них... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:36:00+03:00
2025-10-14T11:36:00+03:00
билайн
вымпелком
технологии
мобильная связь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931238900_74:78:3046:1750_1920x0_80_0_0_1b51da830165466bc1bde1e3c9856d1c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931238900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b08a6c11f5420f478e5543e6796d09a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, технологии, мобильная связь
Билайн, ВымпелКом, Технологии, мобильная связь
Клиенты "Билайна" сэкономили более 300 лет, не получая звонки от спамеров

Клиенты "Билайна" сэкономили 160 млн минут, не получая звонки от спамеров

© iStock.com / damircudicСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© iStock.com / damircudic
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Абоненты "Билайна" с января по сентябрь в общей сложности сэкономили 160 миллионов минут или более 300 лет с помощью виртуального помощника, который за них принимает и обрабатывает звонки от спамеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.
"За девять месяцев этого года "Виртуальный помощник" "Билайна" общался со спамерами и мошенниками 160 миллионов минут, то есть примерно 111 тысяч дней, или более 300 лет", - сообщили в компании.
Отмечается, что с января по сентябрь было заблокировано около 1,4 миллиарда нежелательных вызовов, а общее количество выявленных спам-звонков превысило 3 миллиарда.
Там добавили, что пик активности злоумышленников пришелся на июль, когда было заблокировано больше 190 миллионов опасных звонков.
В свою очередь в топ популярных мошеннических схем вошли сообщение об угрозе безопасности от силового органа - МВД, ФСБ, госучреждения - Роскомнадзор, службы безопасности компании или сервиса - "Госуслуги", банка и так далее. Кроме того, среди популярных схем оказались якобы обращение от управляющей компании по поводу замены ключей к домофону, требование от поликлиники заменить физический медицинский полис на электронный и звонок от курьерской службы по поводу получения посылки.
По данным компании, чаще всего мошенники и спамеры звонят жителям южных регионов страны, на втором и третьем местах с небольшим разрывом - Центральный регион и Москва. При этом они обычно нацеливаются на людей старших поколений: средний возраст атакуемых клиентов-женщин составляет 51 год, мужчин - 46 лет.
"Большинство атак происходят в будни - судя по всему, в выходные злоумышленники предпочитают отдыхать. Однако это не повод ослаблять бдительность", - уточнили в компании.
 
БилайнВымпелКомТехнологиимобильная связь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала