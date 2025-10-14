https://ria.ru/20251014/bespilotniki-2048230481.html
ПВО уничтожила четыре беспилотника над территорией России
ПВО уничтожила четыре беспилотника над территорией России - РИА Новости, 14.10.2025
ПВО уничтожила четыре беспилотника над территорией России
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Крыма, Курской и Белгородской областей, сообщило... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
ПВО уничтожила четыре беспилотника над территорией России
МО: над Крымом, Белгородской и Курской областями за 4 часа сбили 4 дрона ВСУ