Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/bespilotniki-2048099510.html
ПВО ночью сбила 40 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.10.2025
ПВО ночью сбила 40 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 40 украинских беспилотников над шестью областями РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T07:24:00+03:00
2025-10-14T07:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
https://ria.ru/20251014/bespilotniki-2048091350.html
россия
черное море
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, черное море, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Белгородская область
ПВО ночью сбила 40 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 40 БПЛА ВСУ на шестью регионами РФ и Черным морем

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 40 украинских беспилотников над шестью областями РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 17 из них были сбиты над Белгородской областью, 12 над Воронежской, по три аппарата уничтожены над Нижегородской областью и над акваторией Черного моря.
Кроме того, по два БПЛА нейтрализованы над Тамбовской областью и Крымом, один беспилотник уничтожен над Курской областью.
Расчет ЗРПК Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ПВО уничтожила не менее пяти БПЛА в Воронежской области
Вчера, 04:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала