ПВО ночью сбила 40 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 40 украинских беспилотников над шестью областями РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2025
