В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 14.10.2025
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.10.2025
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА

На территории Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА

Пенза
Пенза
Пенза
Пенза. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Опасность была объявлена в 0.15 мск и продлилась пять часов.
"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине Безопасность Пензенская область Олег Мельниченко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
