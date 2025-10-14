Рейтинг@Mail.ru
В Курской области женщина погибла при атаке дрона - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 14.10.2025 (обновлено: 13:07 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/bespilotnik-2048152671.html
В Курской области женщина погибла при атаке дрона
В Курской области женщина погибла при атаке дрона - РИА Новости, 14.10.2025
В Курской области женщина погибла при атаке дрона
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Беловском районе, также в ходе другой атаки ранен мужчина, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:47:00+03:00
2025-10-14T13:07:00+03:00
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области женщина погибла при атаке дрона

В Курской области женщина погибла при атаке дрона, мужчина пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 14 окт - РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Беловском районе, также в ходе другой атаки ранен мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Очередные бесчеловечные преступления украинских нацистов. По предварительной информации, сегодня вражеский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Granta в селе Белица Беловского района. К огромной скорби, в результате удара погибла женщина 1979 года рождения. Самые искренние соболезнования родным и близким. Это страшное горе", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ещё одна атака БПЛА ВСУ произошла в селе Песчаное Беловского района.
"Ранен 49-летний мужчина. Угрозы жизни нет, он самостоятельной обратился за медицинской помощью в больницу. Вновь прошу всех не пренебрегать мерами безопасности! В приграничье всё ещё крайне неспокойно, нападки врага продолжаются каждый день. Пожалуйста, берегите себя!" - сообщил губернатор региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала