В Курской области женщина погибла при атаке дрона

КУРСК, 14 окт - РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Беловском районе, также в ходе другой атаки ранен мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Ранен 49-летний мужчина. Угрозы жизни нет, он самостоятельной обратился за медицинской помощью в больницу. Вновь прошу всех не пренебрегать мерами безопасности! В приграничье всё ещё крайне неспокойно, нападки врага продолжаются каждый день. Пожалуйста, берегите себя!" - сообщил губернатор региона.