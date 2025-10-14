https://ria.ru/20251014/bespilotnik-2048152671.html
В Курской области женщина погибла при атаке дрона
В Курской области женщина погибла при атаке дрона - РИА Новости, 14.10.2025
В Курской области женщина погибла при атаке дрона
Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Беловском районе, также в ходе другой атаки ранен мужчина, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:47:00+03:00
2025-10-14T12:47:00+03:00
2025-10-14T13:07:00+03:00
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области женщина погибла при атаке дрона
В Курской области женщина погибла при атаке дрона, мужчина пострадал
КУРСК, 14 окт - РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Беловском районе, также в ходе другой атаки ранен мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Очередные бесчеловечные преступления украинских нацистов. По предварительной информации, сегодня вражеский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada
Granta в селе Белица Беловского района
. К огромной скорби, в результате удара погибла женщина 1979 года рождения. Самые искренние соболезнования родным и близким. Это страшное горе", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что ещё одна атака БПЛА ВСУ
произошла в селе Песчаное Беловского района.
"Ранен 49-летний мужчина. Угрозы жизни нет, он самостоятельной обратился за медицинской помощью в больницу. Вновь прошу всех не пренебрегать мерами безопасности! В приграничье всё ещё крайне неспокойно, нападки врага продолжаются каждый день. Пожалуйста, берегите себя!" - сообщил губернатор региона.