Байден похвалил Трампа и его команду

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден заявил, что высоко ценит работу нынешнего американского лидера Дональда Трампа и его команды по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"Путь к этому соглашению был непростым. Моя администрация неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому народу и прекращением войны. Я высоко ценю работу президента Трампа и его команды по возобновлению соглашения о прекращении огня", - написал Байден на своей странице в соцсети X

Он также выразил радость в связи с освобождением последних 20 оставшихся в живых израильских заложников. По словам Байдена, Ближний Восток находится на пути к миру, который, как надеется бывший президент, будет прочным, и к будущему, в котором для израильтян и палестинцев будут "равные условия мира, достоинства и безопасности".

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.