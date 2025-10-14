https://ria.ru/20251014/balagan-2048145742.html
Российские военные освободили Балаган в ДНР
Российские военные освободили Балаган в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Балаган в ДНР, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного... РИА Новости, 14.10.2025
Российские военные освободили Балаган в ДНР
