Еще 7 спортцентров Москвы вошли в реестр для предоставления налоговых льгот
Еще 7 спортцентров Москвы вошли в реестр для предоставления налоговых льгот - РИА Новости, 14.10.2025
Еще 7 спортцентров Москвы вошли в реестр для предоставления налоговых льгот
Еще семь спортивных объектов, расположенных на территории Москвы, включили в Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество
москва
Мария Багреева, Москва, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Еще 7 спортцентров Москвы вошли в реестр для предоставления налоговых льгот
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Еще семь спортивных объектов, расположенных на территории Москвы, включили в Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество, сейчас эта преференция доступна уже для 60 объектов спорта, сообщила заместитель мэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Объекты, которых включают в указанный реестр, могут снизить налог на имущество в 10 раз.
По словам Багреевой, данную преференцию ввели в Москве три года назад для того, чтобы оказать поддержку крупным спортцентрам.
"Ранее в этом году в реестр были включены многофункциональные спорткомплексы, которые помогают развивать спорт в столице. Сейчас список дополнен рядом новых спорткомплексов, теннисным центром, спортивным учебным корпусом и другими объектами. Собственники всех включенных в Реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более 1,5 миллиарда рублей. Реестр будет и далее дополняться по мере поступления заявлений", – подчеркнула заммэра, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.
Чтобы попасть в реестр, спортобъект должен соответствовать некоторым критериям. Так, площадь спортобъекта должна быть минимум 8 тысяч "квадратов". Также комплекс
должен быть включен во Всероссийский реестр объектов спорта.
Для получения льготы собственник должен отправить заявление в департамент экономической политики и развития столицы.
После подтверждения соответствия всем критериям объект будет включен в реестр. Льгота будет применяться с даты начала соблюдения требований, но не ранее 1 января 2022 года.
Ранее Багреева сообщала, что за первые шесть месяцев текущего года московские заказчики провели свыше 2 тысяч совместных котировочных сессий на Портале поставщиков, за счет чего городские учреждения сэкономили почти 500 миллионов рублей.