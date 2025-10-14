Рейтинг@Mail.ru
Алиханов спрогнозировал падение продаж новых легковых автомобилей в России - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/avtomobili-2048205266.html
Алиханов спрогнозировал падение продаж новых легковых автомобилей в России
Алиханов спрогнозировал падение продаж новых легковых автомобилей в России - РИА Новости, 14.10.2025
Алиханов спрогнозировал падение продаж новых легковых автомобилей в России
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:49:00+03:00
2025-10-14T15:49:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_0:221:4201:2584_1920x0_80_0_0_b4e9ab8cf600a00f5036c8f6b668f4e9.jpg
https://ria.ru/20251006/avto-2046649968.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_230:0:3969:2804_1920x0_80_0_0_16b9760c00d528b759e2f5c7182efe23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов спрогнозировал падение продаж новых легковых автомобилей в России

Алиханов: продажи новых легковых автомобилей в РФ по итогам года снизятся на 25%

© Fotolia / greentellectНовые автомобили в автосалоне
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Fotolia / greentellect
Новые автомобили в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам текущего года ожидаются на уровне около 1,3-1,4 миллиона штук, что примерно на 25% меньше показателя прошлого года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«
"По итогам 2025 года, объем рынка новых автомобилей во всех сегментах составит порядка 1,3-1,4 миллиона единиц. Это примерно на четверть меньше результатов прошлого года, однако возможно будут превышены результаты более спокойного в плане роста 2023 года", — сказал министр.
Алиханов отметил, что с учетом текущей динамики автомобильного рынка России, продажи новых легковых автомобилей за четвертый квартал ожидаются на уровне 350 тысяч единиц.
В начале октября Минпромторг РФ сообщал, что продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре 2025 года снизились на 22% в годовом выражении, в том числе в сентябре текущего года – на 18%.
Цех сборки автомобилей Калина на АвтоВАЗе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
АЕБ улучшила прогноз по продажам новых легковых авто в России в 2025 году
6 октября, 14:56
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала