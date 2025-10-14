Алиханов спрогнозировал падение продаж новых легковых автомобилей в России

«

"По итогам 2025 года, объем рынка новых автомобилей во всех сегментах составит порядка 1,3-1,4 миллиона единиц. Это примерно на четверть меньше результатов прошлого года, однако возможно будут превышены результаты более спокойного в плане роста 2023 года", — сказал министр.