В Нижегородской области обломки БПЛА повредили объект энергетики
В Нижегородской области обломки БПЛА повредили объект энергетики - РИА Новости, 14.10.2025
В Нижегородской области обломки БПЛА повредили объект энергетики
Объект энергетики получил повреждение при отражении атаки БПЛА над Нижегородской областью, ненадолго отключалась электроэнергия, сейчас электроснабжение... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T10:26:00+03:00
2025-10-14T10:26:00+03:00
2025-10-14T10:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
россия
В Нижегородской области обломки БПЛА повредили объект энергетики
Повреждение энергообъекта в Нижегородской области. Что известно