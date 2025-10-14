В Нижегородской области обломки БПЛА повредили объект энергетики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Объект энергетики получил повреждение при отражении атаки БПЛА над Нижегородской областью, ненадолго отключалась электроэнергия, сейчас электроснабжение восстановлено, сообщил глава региона.

Он отметил, что в настоящее время электроснабжение восстановлено. На месте инцидента работают специалисты.