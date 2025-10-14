Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области обломки БПЛА повредили объект энергетики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 14.10.2025 (обновлено: 10:27 14.10.2025)
В Нижегородской области обломки БПЛА повредили объект энергетики
В Нижегородской области обломки БПЛА повредили объект энергетики - РИА Новости, 14.10.2025
В Нижегородской области обломки БПЛА повредили объект энергетики
Объект энергетики получил повреждение при отражении атаки БПЛА над Нижегородской областью, ненадолго отключалась электроэнергия, сейчас электроснабжение... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
россия
нижегородская область
россия
происшествия, нижегородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, Россия
В Нижегородской области обломки БПЛА повредили объект энергетики

Повреждение энергообъекта в Нижегородской области. Что известно

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Объект энергетики получил повреждение при отражении атаки БПЛА над Нижегородской областью, ненадолго отключалась электроэнергия, сейчас электроснабжение восстановлено, сообщил глава региона.
"Ночью на территории Нижегородской области отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков получил повреждение один объект энергетики, что привело к кратковременному отключению электроэнергии", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящее время электроснабжение восстановлено. На месте инцидента работают специалисты.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 40 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 3 - над территорией Нижегородской области.
Специальная военная операция на Украине
 
 
