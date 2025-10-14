Актера Смольянинова* оштрафовали на 40 тысяч рублей

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Актера Артура Смольянинова* оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.

Как ранее заявили РИА Новости в суде, актера признали виновным по статье КоАП о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.

Минюст включил Смольянинова * в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов. Его уже не раз штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах.

Во вторник ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Смольянинов* является фигурантом этого дела.

*Признан в РФ иноагентом