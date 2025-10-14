Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: липецким предприятиям возместят до 50% затрат на оборудование
Липецкая область
 
16:34 14.10.2025 (обновлено: 17:36 14.10.2025)
Артамонов: липецким предприятиям возместят до 50% затрат на оборудование
Власти Липецкой области компенсируют промышленным предприятиям региона часть затрат, направленных на приобретение нового оборудования, размер компенсации...
Артамонов: липецким предприятиям возместят до 50% затрат на оборудование

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области компенсируют промышленным предприятиям региона часть затрат, направленных на приобретение нового оборудования, размер компенсации составит до 50%, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Подать документы на возмещение части затрат на новое оборудование липецкие предприниматели могут до 20 октября, уточнил глава региона.
Заявки рассматриваются в электронной форме через систему "Электронный бюджет". Максимальная сумма господдержки для одного заявителя составляет 20 миллионов рублей.
"Меры поддержки предпринимателей Липецкой области позволяют снизить финансовую нагрузку и ускорить процесс технического перевооружения предприятий региона", – отметил Артамонов.
Рассчитывать на компенсацию могут промышленные предприятия Липецкой области, основной вид деятельности которых относится к разделу "C" "Обрабатывающие производства" (ОКВЭД). Субсидия покроет часть затрат на оборудование, которое было куплено не ранее 1 января 2024 года и является отечественным, отметил глава региона.
