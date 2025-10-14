Артамонов: липецким предприятиям возместят до 50% затрат на оборудование

ЛИПЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области компенсируют промышленным предприятиям региона часть затрат, направленных на приобретение нового оборудования, размер компенсации составит до 50%, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Подать документы на возмещение части затрат на новое оборудование липецкие предприниматели могут до 20 октября, уточнил глава региона.

Заявки рассматриваются в электронной форме через систему "Электронный бюджет". Максимальная сумма господдержки для одного заявителя составляет 20 миллионов рублей.

"Меры поддержки предпринимателей Липецкой области позволяют снизить финансовую нагрузку и ускорить процесс технического перевооружения предприятий региона", – отметил Артамонов.