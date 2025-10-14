https://ria.ru/20251014/artamonov-2048216083.html
Артамонов: липецким предприятиям возместят до 50% затрат на оборудование
Артамонов: липецким предприятиям возместят до 50% затрат на оборудование - РИА Новости, 14.10.2025
Артамонов: липецким предприятиям возместят до 50% затрат на оборудование
Власти Липецкой области компенсируют промышленным предприятиям региона часть затрат, направленных на приобретение нового оборудования, размер компенсации... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:34:00+03:00
2025-10-14T16:34:00+03:00
2025-10-14T17:36:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023617329_0:96:1600:996_1920x0_80_0_0_39a287be70ba1d280b1a00f6eb9e1d0f.jpg
https://ria.ru/20251009/medoborudovanie-2047335094.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023617329_154:0:1577:1067_1920x0_80_0_0_5b9fa5bf2fdeaf8b1d4b10b7bff69510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Артамонов: липецким предприятиям возместят до 50% затрат на оборудование
Игорь Артамонов: липецким предприятиям возместят до 50% затрат на оборудование
ЛИПЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области компенсируют промышленным предприятиям региона часть затрат, направленных на приобретение нового оборудования, размер компенсации составит до 50%, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Подать документы на возмещение части затрат на новое оборудование липецкие предприниматели могут до 20 октября, уточнил глава региона.
Заявки рассматриваются в электронной форме через систему "Электронный бюджет". Максимальная сумма господдержки для одного заявителя составляет 20 миллионов рублей.
"Меры поддержки предпринимателей Липецкой области позволяют снизить финансовую нагрузку и ускорить процесс технического перевооружения предприятий региона", – отметил Артамонов.
Рассчитывать на компенсацию могут промышленные предприятия Липецкой области, основной вид деятельности которых относится к разделу "C" "Обрабатывающие производства" (ОКВЭД). Субсидия покроет часть затрат на оборудование, которое было куплено не ранее 1 января 2024 года и является отечественным, отметил глава региона.