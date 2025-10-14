Армения и Россия являются братскими народами, заявил посол Арсенян

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армения и Россия являются братскими народами и это неоспоримо, никто и ничто не помешает дружбе, заявил посол Армении в Москве Гурген Арсенян.

"Неоспоримо то, что мы являемся братскими народами и никто и ничто не сможет помешать нашей многовековой дружбе", - сказал Арсенян на приеме по случаю Дня независимости Армении.

Он добавил, что экономическое сотрудничество между странами развивается гармонично.