Армения и Россия являются братскими народами, заявил посол Арсенян
Армения и Россия являются братскими народами, заявил посол Арсенян - РИА Новости, 14.10.2025
Армения и Россия являются братскими народами, заявил посол Арсенян
Армения и Россия являются братскими народами и это неоспоримо, никто и ничто не помешает дружбе, заявил посол Армении в Москве Гурген Арсенян. РИА Новости, 14.10.2025
Армения и Россия являются братскими народами, заявил посол Арсенян
Посол Арсенян: Армения и Россия являются братскими народами и это неоспоримо
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Армения и Россия являются братскими народами и это неоспоримо, никто и ничто не помешает дружбе, заявил посол Армении в Москве Гурген Арсенян.
"Неоспоримо то, что мы являемся братскими народами и никто и ничто не сможет помешать нашей многовековой дружбе", - сказал Арсенян на приеме по случаю Дня независимости Армении.
Он добавил, что экономическое сотрудничество между странами развивается гармонично.
"Российская Федерация традиционно является основным экономическим партнером Армении. Россия - самый крупный инвестор нашей экономики, основной рынок нашего экспорта", - отметил посол, подчеркнув, что положительно на сотрудничество влияет наличие армянской диаспоры в России.