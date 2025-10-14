Рейтинг@Mail.ru
Суд перевел жену правозащитника Файзулина под домашний арест - РИА Новости, 14.10.2025
10:07 14.10.2025
Суд перевел жену правозащитника Файзулина под домашний арест
Суд перевел жену правозащитника Файзулина под домашний арест - РИА Новости, 14.10.2025
Суд перевел жену правозащитника Файзулина под домашний арест
Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство о переводе Ирины Файзулиной - жены пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина - из СИЗО... РИА Новости, 14.10.2025
пермь, россия, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Пермь, Россия, Фонд борьбы с коррупцией, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Суд перевел жену правозащитника Файзулина под домашний арест

Суд перевел жену Файзулина, обвиняемую в донатах ФБК, под домашний арест

Статуя Фемиды. Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство о переводе Ирины Файзулиной - жены пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина - из СИЗО под домашний арест на срок до 14 декабря.
Как сообщает корреспондент РИА Новости из здания Ленинского районного суда, во вторник судья рассмотрел вопрос о замене на домашний арест избранной Файзулиной до 15 октября меры пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО она пробыла около двух месяцев в качестве фигуранта дела о финансировании структур ФБК*. Неделю назад в суде сообщили, что женщина признала вину.
"Ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний адрес было удовлетворено, срок - до 14 декабря", - рассказал после судебного процесса РИА Новости осведомленный источник.
На заседании пришли супруг и дочь Ирины Файзулиной. Однако заседание проходило в закрытом формате, представителей СМИ и слушателей попросили удалиться.
В сентябре Росфинмониторинг внес Ирину Файзулину в перечень террористов и экстремистов.
* Признан в России экстремистским и ликвидирован
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Жену пермского правозащитника внесли в список террористов
19 сентября, 16:32
 
