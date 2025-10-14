Суд перевел жену правозащитника Файзулина под домашний арест

ПЕРМЬ, 14 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство о переводе Ирины Файзулиной - жены пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина - из СИЗО под домашний арест на срок до 14 декабря.

Как сообщает корреспондент РИА Новости из здания Ленинского районного суда, во вторник судья рассмотрел вопрос о замене на домашний арест избранной Файзулиной до 15 октября меры пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО она пробыла около двух месяцев в качестве фигуранта дела о финансировании структур ФБК *. Неделю назад в суде сообщили, что женщина признала вину.

"Ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний адрес было удовлетворено, срок - до 14 декабря", - рассказал после судебного процесса РИА Новости осведомленный источник.

На заседании пришли супруг и дочь Ирины Файзулиной. Однако заседание проходило в закрытом формате, представителей СМИ и слушателей попросили удалиться.

В сентябре Росфинмониторинг внес Ирину Файзулину в перечень террористов и экстремистов.