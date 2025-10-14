Рютте вспомнил советский анекдот на заседании НАТО

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вспомнил советский анекдот про "Ладу", говоря о закупках истребителей F-35 и систем Patriot.

Рютте озвучил его в контексте дискуссии о том, что оборонно-промышленная база США Европы производит недостаточно истребителей и систем противоракетной обороны.

"Иногда я шучу, что покупка F-35 или систем Patriot напоминает старый русский анекдот про „Ладу“ и холодильник. Когда вы заказываете „Ладу“, вам могут сказать, что она будет готова через десять лет, и тогда вы спрашиваете: утром или днем? Почему это имеет значение? Потому что вечером будет доставка холодильника", — пошутил генсек в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО в Любляне.

Он подчеркнул важность создания сильной оборонной индустрии в Европе и призвал европейские страны увеличить вложения в ее развитие.

Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС

Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.