Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Amazon уволил сотрудника за протесты против контракта с Израилем - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/amazon-2048095805.html
СМИ: Amazon уволил сотрудника за протесты против контракта с Израилем
СМИ: Amazon уволил сотрудника за протесты против контракта с Израилем - РИА Новости, 14.10.2025
СМИ: Amazon уволил сотрудника за протесты против контракта с Израилем
Американская компания Amazon уволила сотрудника, который выступал против связей компании с израильским правительством и оккупировал офис президента Microsoft... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T06:04:00+03:00
2025-10-14T06:04:00+03:00
в мире
израиль
сиэтл
amazon
microsoft corporation
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/39/1514293941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8b92f2bb035f78d485330be7f52fdc1.jpg
https://ria.ru/20250910/ssha-2040815806.html
https://ria.ru/20250911/turtsija-2041102933.html
израиль
сиэтл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/39/1514293941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1234a7012bfec00687ccb44a42c15c15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сиэтл, amazon, microsoft corporation, google
В мире, Израиль, Сиэтл, Amazon, Microsoft Corporation, Google
СМИ: Amazon уволил сотрудника за протесты против контракта с Израилем

Bloomberg: Amazon уволил сотрудника за протесты против контракта с Израилем

© РИА Новости / Джина Мун | Перейти в медиабанкЛоготип Amazon
Логотип Amazon - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в медиабанк
Логотип Amazon. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американская компания Amazon уволила сотрудника, который выступал против связей компании с израильским правительством и оккупировал офис президента Microsoft Брэда Смита, передает агентство Блумберг.
"Мы не терпим дискриминации, домогательств или угрожающего поведения и высказываний любого рода на нашем рабочем месте, и когда о подобных инцидентах сообщают, мы проводим расследование и принимаем соответствующие меры по его результатам", - написал представитель Amazon Брэд Глассер в заявлении Блумбергу.
Участники акции протеста День без королей против политики Трампа в Портленде, США - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В США в октябре пройдет акция протеста против политики Трампа
10 сентября, 01:30
Согласно полученным Блумбергом данным, сотрудник принадлежащей Amazon сети Whole Foods Market был отстранен от работы в прошлом месяце после публикации серии сообщений в корпоративных чатах Slack с критикой связей компании с Израилем. В качестве формы протеста он затем организовал раздачу листовок в кампусе штаб-квартиры Amazon в Сиэтле.
Уволенный сотрудник также входил в группу, которая в августе оккупировала офис президента Microsoft Брэда Смита в рамках многонедельных акций протеста против сотрудничества с Израилем.
Amazon, наряду с Google (принадлежащей Alphabet Inc.),предоставляет облачные вычислительные услуги израильским правительственным и военным структурам в рамках общего контракта под названием "Проект Нимбус".
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Турции раскритиковали политику США в отношении Израиля
11 сентября, 08:13
 
В миреИзраильСиэтлAmazonMicrosoft CorporationGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала