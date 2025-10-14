СМИ: Amazon уволил сотрудника за протесты против контракта с Израилем

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американская компания Amazon уволила сотрудника, который выступал против связей компании с израильским правительством и оккупировал офис президента Microsoft Брэда Смита, передает агентство Блумберг.
"Мы не терпим дискриминации, домогательств или угрожающего поведения и высказываний любого рода на нашем рабочем месте, и когда о подобных инцидентах сообщают, мы проводим расследование и принимаем соответствующие меры по его результатам", - написал представитель Amazon Брэд Глассер в заявлении Блумбергу.
Согласно полученным Блумбергом данным, сотрудник принадлежащей Amazon сети Whole Foods Market был отстранен от работы в прошлом месяце после публикации серии сообщений в корпоративных чатах Slack с критикой связей компании с Израилем. В качестве формы протеста он затем организовал раздачу листовок в кампусе штаб-квартиры Amazon в Сиэтле.
Уволенный сотрудник также входил в группу, которая в августе оккупировала офис президента Microsoft Брэда Смита в рамках многонедельных акций протеста против сотрудничества с Израилем.
Amazon, наряду с Google (принадлежащей Alphabet Inc.),предоставляет облачные вычислительные услуги израильским правительственным и военным структурам в рамках общего контракта под названием "Проект Нимбус".
