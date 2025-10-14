Рейтинг@Mail.ru
14:51 14.10.2025 (обновлено: 15:22 14.10.2025)
На Алтае планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни
республика алтай, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), андрей турчак
Республика Алтай, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Андрей Турчак
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости. Власти Республики Алтай планируют ввести полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Минздрав бьет тревогу. Уровень смертности в республике с прошлого года превышает рождаемость… На ближайшее заседание правительства внесем следующие предложения… Ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу - до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что чаще всего жители региона умирают из-за алкоголя.
"Основные причины (смертности - ред.) - внешние, среди которых пьяные ДТП и отравления, в первую очередь, алкоголем, а также медицинские - это болезни системы кровообращения и онкология", - отметил Турчак.
Среди предлагаемых для решения проблемы мер также - полный запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ, запрет на открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне, закрытие всех "наливаек" в жилом секторе.
"(Предлагается - ред) полный запрет на продажу курительных смесей, вейпов и компонентов к ним… Активизация рейдов и контрольных закупок. С участием МВД, Роспотребнадзора, депутатов и общественности", - говорится в сообщении.
Глава региона добавил, что поручил минэкономразвития подготовить проект постановления, включающий эти предложения, в недельный срок.
