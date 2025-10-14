Рейтинг@Mail.ru
10:27 14.10.2025 (обновлено: 11:32 14.10.2025)
ФСБ опубликовала данные о "Антивоенном комитете России"*
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ФСБ раскрыла подробные сведения о признанном нежелательном в РФ "Антивоенном комитете России"* (АКР), против членов которого возбуждены дела, в том числе о насильственном захвате власти.
Против экс-главы ЮКОСА, иноагента Михаила Ходорковского** и его пособников из числа членов АКР* возбуждено дело по статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и призывам к террору, сообщила ФСБ. По информации российской спецслужбы, Ходорковский** и другие учредители АКР* финансируют признанные террористическими украинские националистические подразделения и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.
"Для реализации замысла по насильственному изменению конституционного строя РФ и объедения разнородных протестных сил "протестного сообщества" Ходорковским** совместно с группой проживающих за рубежом российских оппозиционно настроенных общественных деятелей в 2022 году создан "Антивоенный комитет России"* ("нежелательная организация, далее "АКР"*, действует в виде незарегистрированного общественного объединения). Комитет позиционируется как площадка, объединяющая политиков, ученых, публицистов и бизнесменов, эмигрировавших из России и выступающих против "военного вторжения на Украину", для "противостояния режиму президента РФ как прямой угрозе человечеству", - говорится в материалах ФСБ.
По данным ФСБ, ассоциированными участниками АКР* являются "Сдружения за Свободу Русия" (Болгария), Французская ассоциация Rissie-Libertes*, Центр "Образ будущего" (образовательный центр), "Депутаты мирной России"*, "Помогаем политзекам", Russian America for Democrace in Russia ("Русская Америка за демократию в России"), "Демократическое сообщество россиян на Кипре", Freies Russland NRW ("Свободная Россия NRW"), "Россия будущего Швейцария", "Ассоциация свободных россиян в Испании"*, "Голос свободной России в Чикаго", Russi contro la guerra ("Сообщество свободных россиян Италии"), "Горизонты" (юридическая помощь), Russians against war Vilnus (объединение антивоенных россиян в Литве), "Искра" (адвокация), Democratic ("демократический альянс"), "Сообщество свободных русских в Италии" (сообщество релокантов в Италии), "Европейский Петербург" (общественно-политическое движение), Russian Democratic Society ("Русское демократическое общество в Лондоне"), Demokrati-JA (Берлин), Free Russia NL, "Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии".
Кроме того, по информации ФСБ, АКР* также реализует следующие антироссийские проекты: "Ковчег"*** (оказание помощи российским релокантам, покинувших РФ с началом СВО); "Комитет действия" (координация действий в защиту граждан с антивоенной позицией); "Консулы" (юридическая помощь антивоенным релокантам); "Рассвет" (гуманитарная помощь Украине); "Энергия жизни" (сбор средств на закупку электростанций для Украины); Freedom Ukraine (занимается финансированием ВСУ, а также признанных террористическими и запрещенных в РФ "Интернационального легиона", бригады "Азов"****, "Легиона Свободы России"****, "Русского добровольческого корпуса"****, "Сибирского батальона"****).
* Организация, признанная нежелательной на территории России
** Физическое лицо, признанное иноагентом в России
*** Организация, выполняющее функции иностранного агента в России
**** Террористическая организация, запрещена в России
Илья Пономарев* (признан в России иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
ФСБ возбудила дело против Ильи Пономарева* по статье о захвате власти
19 февраля, 07:48
 
Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) АКРА ЮКОС Происшествия
 
 
