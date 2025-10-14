ФСБ опубликовала данные о "Антивоенном комитете России"*

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ФСБ раскрыла подробные сведения о признанном нежелательном в РФ "Антивоенном комитете России"* (АКР), против членов которого возбуждены дела, в том числе о насильственном захвате власти.

Против экс-главы ЮКОСА , иноагента Михаила Ходорковского** и его пособников из числа членов АКР * возбуждено дело по статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и призывам к террору, сообщила ФСБ . По информации российской спецслужбы, Ходорковский** и другие учредители АКР* финансируют признанные террористическими украинские националистические подразделения и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России

"Для реализации замысла по насильственному изменению конституционного строя РФ и объедения разнородных протестных сил "протестного сообщества" Ходорковским** совместно с группой проживающих за рубежом российских оппозиционно настроенных общественных деятелей в 2022 году создан "Антивоенный комитет России"* ("нежелательная организация, далее "АКР"*, действует в виде незарегистрированного общественного объединения). Комитет позиционируется как площадка, объединяющая политиков, ученых, публицистов и бизнесменов, эмигрировавших из России и выступающих против "военного вторжения на Украину", для "противостояния режиму президента РФ как прямой угрозе человечеству", - говорится в материалах ФСБ.

По данным ФСБ, ассоциированными участниками АКР* являются "Сдружения за Свободу Русия" (Болгария), Французская ассоциация Rissie-Libertes*, Центр "Образ будущего" (образовательный центр), "Депутаты мирной России"*, "Помогаем политзекам", Russian America for Democrace in Russia ("Русская Америка за демократию в России"), "Демократическое сообщество россиян на Кипре", Freies Russland NRW ("Свободная Россия NRW"), "Россия будущего Швейцария", "Ассоциация свободных россиян в Испании"*, "Голос свободной России в Чикаго", Russi contro la guerra ("Сообщество свободных россиян Италии"), "Горизонты" (юридическая помощь), Russians against war Vilnus (объединение антивоенных россиян в Литве), "Искра" (адвокация), Democratic ("демократический альянс"), "Сообщество свободных русских в Италии" (сообщество релокантов в Италии), "Европейский Петербург" (общественно-политическое движение), Russian Democratic Society ("Русское демократическое общество в Лондоне"), Demokrati-JA (Берлин), Free Russia NL, "Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии".

Кроме того, по информации ФСБ, АКР* также реализует следующие антироссийские проекты: "Ковчег"*** (оказание помощи российским релокантам, покинувших РФ с началом СВО); "Комитет действия" (координация действий в защиту граждан с антивоенной позицией); "Консулы" (юридическая помощь антивоенным релокантам); "Рассвет" (гуманитарная помощь Украине); "Энергия жизни" (сбор средств на закупку электростанций для Украины); Freedom Ukraine (занимается финансированием ВСУ, а также признанных террористическими и запрещенных в РФ "Интернационального легиона", бригады "Азов"****, "Легиона Свободы России"****, "Русского добровольческого корпуса"****, "Сибирского батальона"****).

* Организация, признанная нежелательной на территории России

** Физическое лицо, признанное иноагентом в России

*** Организация, выполняющее функции иностранного агента в России