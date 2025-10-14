https://ria.ru/20251014/afp-2048217274.html
Мадагаскарские военные заявили, что берут власть в свои руки
ВОЕННЫЕ В МАДАГАСКАРЕ ПОСЛЕ ИМПИЧМЕНТА, ВЫНЕСЕННОГО ПРЕЗИДЕНТУ, ЗАЯВИЛИ, ЧТО БЕРУТ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ - ФРАНС ПРЕСС РИА Новости, 14.10.2025
AFP: мадагаскарские военные заявили, что берут власть в свои руки