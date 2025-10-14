Рейтинг@Mail.ru
Первый бетон для блока АЭС "Пакш" заложат в начале 2026 года - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/aes-2048194524.html
Первый бетон для блока АЭС "Пакш" заложат в начале 2026 года
Первый бетон для блока АЭС "Пакш" заложат в начале 2026 года - РИА Новости, 14.10.2025
Первый бетон для блока АЭС "Пакш" заложат в начале 2026 года
Заливка "первого бетона" для 5-го блока АЭС "Пакш" в Венгрии ожидается в начале 2026 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:13:00+03:00
2025-10-14T15:13:00+03:00
в мире
венгрия
петер сийярто
аэс "пакш"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892324_0:486:2592:1944_1920x0_80_0_0_7bd9d5a2b3e20aa2a7740829f223796b.jpg
https://ria.ru/20241223/siyyarto-1990766143.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892324_727:545:2592:1944_1920x0_80_0_0_a39dfef68459b71647d0c08cd04166ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, петер сийярто, аэс "пакш"
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, АЭС "Пакш"
Первый бетон для блока АЭС "Пакш" заложат в начале 2026 года

Сийярто: первый бетон для 5-го блока АЭС "Пакш" заложат в начале 2026 года

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. Заливка "первого бетона" для 5-го блока АЭС "Пакш" в Венгрии ожидается в начале 2026 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«

"Что касается инвестиций в "Пакш-2", то хорошая новость заключается в том, что ни европейские, ни американские санкции не препятствуют строительству. Фактически первый бетон будет залит уже в начале следующего года, а это значит, что даже по международным стандартам это будет считаться строящейся АЭС", - сказал Сийярто в интервью региональному порталу baon.hu

Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Сийярто рассказал о ходе строительства АЭС "Пакш — 2"
23 декабря 2024, 07:03
 
В миреВенгрияПетер СийяртоАЭС "Пакш"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала