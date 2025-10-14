Аэропорт Краснодара уже обслужил более 100 тысяч пассажиров

СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Аэропорт Краснодара обслужил более 100 тысяч пассажиров за 27 дней после возобновления работы, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Аэродинамика", управляющей аэропортом.

Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара , закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил " Аэрофлот " 17 сентября.

"Итоги за первые 27 дней работы выглядят следующим образом. Всего с 17 сентября по 13 октября было обслужено 101 834 пассажира, из них 76 133 на внутренних и 25 701 на международных направлениях. Выполнены 364 взлетно-посадочные операции на прилет и на вылет, из которых 253 на внутренних и 111 на международных линиях", - сообщили журналистам в пресс-службе холдинга на II Международном авиационном и туристическом форуме "AIRTRAVELSOCHI 2025: Discover the Southgate to Russia", который проходит в Сочи

Как сообщается, рекордный пассажиропоток был зафиксирован 12 октября, когда авиагавань обслужила 21 разворотный рейс и 6502 пассажира. Интенсивность полетов также возрастает.

"Если за 14 дней работы в сентябре было обслужено 35 189 пассажиров, то за 13 дней октября уже более 66 тысяч", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в "Аэродинамике", подтвердились планы о том, что со дня открытия и до конца 2025 года воздушная гавань столицы Кубани обслужит более 500 тысяч пассажиров.