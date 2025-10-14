https://ria.ru/20251014/advokat-2048166814.html
Адвокат сообщил о переводе экс-депутата Госдумы Бальбека в общую камеру
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Арестованный экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек переведен в общую камеру в СИЗО Симферополя, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемой, проходящей по этому делу, Алексей Анохин.
Бальбек
, объявленный в федеральный розыск, был задержан в Кабардино-Балкарии. Судом экс-депутат заключен под стражу. Ему вменяют две уголовные статьи: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации.
"Руслан Бальбек переведен в общую камеру. Он находится в одной камере с лицами, обвиняемыми в преступлении террористической направленности. В связи с чем имеются все основания опасаться за его состояние здоровья", - сказал Анохин.
Адвокат подчеркнул, что защита считает необходимым вернуть рассмотрение дела прокурору для проверки обстоятельств получения признательных показаний двух других обвиняемых, проходящих по делу с экс-депутатом.
"Есть все основания полагать, что одна из обвиняемых под давлением была вынуждена оговорить себя и других", - пояснил Анохин.