Адвокат сообщил о переводе экс-депутата Госдумы Бальбека в общую камеру - РИА Новости, 14.10.2025
13:26 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/advokat-2048166814.html
Адвокат сообщил о переводе экс-депутата Госдумы Бальбека в общую камеру
Арестованный экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек переведен в общую камеру в СИЗО Симферополя, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемой, проходящей по этому делу,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:26:00+03:00
2025-10-14T13:26:00+03:00
происшествия
симферополь
руслан бальбек
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043515209_0:0:2251:1267_1920x0_80_0_0_4d5bfb8f908c82703f6f4a39b6e35c6b.jpg
https://ria.ru/20251013/moshennichestvo-2047876272.html
симферополь
происшествия, симферополь, руслан бальбек, госдума рф
Происшествия, Симферополь, Руслан Бальбек, Госдума РФ
Адвокат сообщил о переводе экс-депутата Госдумы Бальбека в общую камеру

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Руслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Арестованный экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек переведен в общую камеру в СИЗО Симферополя, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемой, проходящей по этому делу, Алексей Анохин.
Бальбек, объявленный в федеральный розыск, был задержан в Кабардино-Балкарии. Судом экс-депутат заключен под стражу. Ему вменяют две уголовные статьи: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации.
"Руслан Бальбек переведен в общую камеру. Он находится в одной камере с лицами, обвиняемыми в преступлении террористической направленности. В связи с чем имеются все основания опасаться за его состояние здоровья", - сказал Анохин.
Адвокат подчеркнул, что защита считает необходимым вернуть рассмотрение дела прокурору для проверки обстоятельств получения признательных показаний двух других обвиняемых, проходящих по делу с экс-депутатом.
"Есть все основания полагать, что одна из обвиняемых под давлением была вынуждена оговорить себя и других", - пояснил Анохин.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Экс-депутата горсовета Новосибирска будут судить за мошенничество
13 октября, 06:16
 
Происшествия Симферополь Руслан Бальбек Госдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
