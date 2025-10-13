Эксперт предупредил россиян об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта

"Действующая норма — оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменен решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом", — пояснил он.

По его словам, многие граждане получают зарплату с 10 по 15-е число, поэтому новая мера может быть для них удобной. Снизится количество ненамеренных просрочек и появится больше времени для пересчета спорных платежей, заключил собеседник агентства.