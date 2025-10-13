Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил россиян об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта
02:15 13.10.2025 (обновлено: 03:24 13.10.2025)
Эксперт предупредил россиян об изменениях в оплате ЖКУ с 1 марта
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Перенос крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15-е число каждого месяца связано с тем, как люди получают зарплату, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
"Действующая норма — оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменен решением общего собрания или договором на управление многоквартирном домом", — пояснил он.
С 1 марта, добавил Моисеев, начнет действовать единый срок, перенести который не получится, — 15-е число.
По его словам, многие граждане получают зарплату с 10 по 15-е число, поэтому новая мера может быть для них удобной. Снизится количество ненамеренных просрочек и появится больше времени для пересчета спорных платежей, заключил собеседник агентства.
