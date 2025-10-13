Рейтинг@Mail.ru
18:47 13.10.2025
В Госдуме разработали проект о праве собственности на бездомных животных
В Госдуме разработали проект о праве собственности на бездомных животных

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предлагается сократить до одного месяца срок оформления права собственности на бездомное домашнее животное, следует из материалов рабочей группы Госдумы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В настоящее время Гражданский кодекс РФ устанавливает, что, если в течение шести месяцев не будет найден собственник бездомных домашних животных, лицо, у которого они находились, приобретает на них право собственности.
«
"Сокращение срока до одного месяца соответствует принципу гуманности, позволяя быстрее определить ответственного собственника и минимизировать период нестабильного содержания животного", - сказано в документе.
Подчеркивается, что бездомные домашние животные нуждаются в пище, воде и укрытии, а также в защите от жестокого обращения.
Отмечается, что данная норма не отменяет действие другой, согласно которой нашедший животное обязан уведомить об этом полицию или орган местного самоуправления в течение трех дней.
"Предлагаемое сокращение срока права собственности с шести до одного месяца является логичным и гуманным шагом в развитии гражданского законодательства о безнадзорных животных", - заключается в документе.
