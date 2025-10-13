https://ria.ru/20251013/zhivotnye-2048035683.html
В Госдуме разработали проект о праве собственности на бездомных животных
В Госдуме разработали проект о праве собственности на бездомных животных - РИА Новости, 13.10.2025
В Госдуме разработали проект о праве собственности на бездомных животных
Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предлагается сократить до одного месяца срок оформления права собственности на бездомное домашнее животное,... РИА Новости, 13.10.2025
общество
россия
бездомные животные
россия
общество, россия, бездомные животные
В Госдуме разработали проект о праве собственности на бездомных животных
Срок оформления права собственности на бездомных животных могут сократить
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предлагается сократить до одного месяца срок оформления права собственности на бездомное домашнее животное, следует из материалов рабочей группы Госдумы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
устанавливает, что, если в течение шести месяцев не будет найден собственник бездомных домашних животных, лицо, у которого они находились, приобретает на них право собственности.
"Сокращение срока до одного месяца соответствует принципу гуманности, позволяя быстрее определить ответственного собственника и минимизировать период нестабильного содержания животного", - сказано в документе.
Подчеркивается, что бездомные домашние животные нуждаются в пище, воде и укрытии, а также в защите от жестокого обращения.
Отмечается, что данная норма не отменяет действие другой, согласно которой нашедший животное обязан уведомить об этом полицию или орган местного самоуправления в течение трех дней.
"Предлагаемое сокращение срока права собственности с шести до одного месяца является логичным и гуманным шагом в развитии гражданского законодательства о безнадзорных животных", - заключается в документе.