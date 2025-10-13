Ученые забили тревогу из-за достижения Землей "точки невозврата"

https://ria.ru/20251013/zemlya-2047931317.html
2025-10-13T12:34:00+03:00
2025-10-13T12:34:00+03:00
2025-10-13T18:01:00+03:00
земля, общество, в мире
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Ученые сообщили, что Земля достигла точки невозврата и приблизилась к климатической катастрофе в связи с гибелью коралловых рифов, пишет
британская газета The Guardian.
"Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов: тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком и ставят под угрозу жизнеобеспечение сотен миллионов людей", — говорится в материале.
По данным издания, группа из 160 ученых, представляющих 23 страны, подготовила доклад, в котором подчеркивается необходимость срочных мер по снижению глобального потепления до уровня 1,2 °C. В противном случае коралловые рифы в теплых морях могут практически полностью исчезнуть.
В докладе исследователей и защитников окружающей среды предупреждается, что мир также находится на грани достижения других критических точек, включая высыхание Амазонки
, разрушение основных океанических течений и потерю ледяных щитов.