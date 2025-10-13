Ученые забили тревогу из-за достижения Землей "точки невозврата"

"Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов: тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком и ставят под угрозу жизнеобеспечение сотен миллионов людей", — говорится в материале.

По данным издания, группа из 160 ученых, представляющих 23 страны, подготовила доклад, в котором подчеркивается необходимость срочных мер по снижению глобального потепления до уровня 1,2 °C. В противном случае коралловые рифы в теплых морях могут практически полностью исчезнуть.