Ученые предупредили об угрозе мегаземлетрясения - РИА Новости, 13.10.2025
17:25 13.10.2025 (обновлено: 17:29 13.10.2025)
Ученые предупредили об угрозе мегаземлетрясения
Ученые предупредили об угрозе мегаземлетрясения
У северо-западного побережья Тихого океана нашли разлом в тектонической плите Хуан-де-Фука, что сильно встревожило ученых, сообщает издание The New York Times. РИА Новости, 13.10.2025
калифорния, тихий океан, в мире, сша
Калифорния, Тихий океан, В мире, США
Ученые предупредили об угрозе мегаземлетрясения

Разлом плиты у берегов США грозит крупнейшим землетрясением. Что известно

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. У северо-западного побережья Тихого океана нашли разлом в тектонической плите Хуан-де-Фука, что сильно встревожило ученых, сообщает издание The New York Times.
"Среди тектонических рисков, с которыми сталкивается планета, угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако геологический разлом в зоне субдукции Каскадия (зона субдукции, где тектоническая плита Хуан-де-Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту — Прим. ред.) дает специалистам еще больше поводов для беспокойства", — говорится в материале.
Отмечается, что плита Хуан-де-Фука протянулась вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния и что она зажата между Тихоокеанской и Североамериканской плитами.
По данным исследователей, слова которых передает NYT, обе плиты оказывают на Хуан-де-Фука давление, что создает колоссальное внутреннее напряжение. Ученые подчеркнули, что именно это приводит к разрывам плиты в наиболее уязвимых местах.
Одно из крупнейших землетрясений с 1900 года произошло на Камчатке 30 июля, его магнитуда составила 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи.
КалифорнияТихий океанВ миреСША
 
 
