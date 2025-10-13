Рейтинг@Mail.ru
"Их уничтожают". На Западе назвали серьезную ошибку Зеленского - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/zelenskiy-2048073243.html
"Их уничтожают". На Западе назвали серьезную ошибку Зеленского
"Их уничтожают". На Западе назвали серьезную ошибку Зеленского - РИА Новости, 13.10.2025
"Их уничтожают". На Западе назвали серьезную ошибку Зеленского
Владимир Зеленский допустил ошибку, думая, что ВСУ способны одолеть Россию на поле боя, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T22:43:00+03:00
2025-10-13T22:43:00+03:00
россия
швейцария
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
жак бо
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg
https://ria.ru/20251013/ukraina-2047976842.html
https://ria.ru/20251013/ukraina-2048038778.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f6629c76ebe30d858372a6eafe75ca1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швейцария, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, жак бо, владимир зеленский, нато
Россия, Швейцария, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Жак Бо, Владимир Зеленский, НАТО
"Их уничтожают". На Западе назвали серьезную ошибку Зеленского

Полковник Бо назвал роковую ошибку Зеленского. Подробности

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил ошибку, думая, что ВСУ способны одолеть Россию на поле боя, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Когда Зеленский говорит о возможности оказать давление на Россию, он не учитывает тот факт, что Россия более могущественна, чем Украина, и, вероятно, даже более могущественна, чем вся Европа. <…> Зеленский на самом деле способствует этому, посылая все свои войска, и их уничтожают", — отметил он.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Уже не могут скрывать". На Западе заговорили о возможной эвакуации Киева
Вчера, 15:26
По словам полковника, глава киевского режима тем самым фактически помогает российским войскам ликвидировать военный потенциал ВСУ.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России на Украине
Вчера, 19:01
 
РоссияШвейцарияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЖак БоВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала