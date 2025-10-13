https://ria.ru/20251013/zelenskiy-2048007995.html
"Лживый бред": в США набросились на Зеленского после разговора с Трампом
Пользователи соцсети Х резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о разговоре с президентом США Дональдом Трампом насчет помощи Украине. РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о разговоре с президентом США Дональдом Трампом насчет помощи Украине.
"Я никогда не слышал столько лживого бреда", — написал один комментатор.
"Трампу
пора заблокировать номер Зеленского
. Сейчас Украина
должна быть на последнем месте в списке важных задач", — отметил другой.
"Мир на Украине наступит только после отстранения Зеленского от власти", — подчеркнул третий.
"Если бы все было хорошо, тебе не пришлось бы звонить дважды за два дня. Ты разрушил свою страну, жалкий коротышка. Ради чего?" — задался вопросом еще один пользователь.
"Ясно, что этот диктатор использует все и всех, чтобы не заканчивать конфликт и не устраивать выборы. Без помощи извне он был бы полным неудачником. Он паразит на карте Европы
и Америки", — заключили читатели.
Владимир Зеленский сообщил в воскресенье о втором за два дня телефонном разговоре с президентом США
Дональдом Трампом, в ходе которого обсудили кроме прочего усиление противовоздушной обороны Украины. Позже портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом
ракет Tomahawk.
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай
" президент Владимир Путин
заявил, что применение ВСУ
этого вооружения невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия
готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.