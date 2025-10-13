Рейтинг@Mail.ru
"Лживый бред": в США набросились на Зеленского после разговора с Трампом
16:58 13.10.2025 (обновлено: 22:34 13.10.2025)
"Лживый бред": в США набросились на Зеленского после разговора с Трампом
"Лживый бред": в США набросились на Зеленского после разговора с Трампом - РИА Новости, 13.10.2025
"Лживый бред": в США набросились на Зеленского после разговора с Трампом
Пользователи соцсети Х резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о разговоре с президентом США Дональдом Трампом насчет помощи Украине. РИА Новости, 13.10.2025
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин

"Лживый бред": в США набросились на Зеленского после разговора с Трампом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о разговоре с президентом США Дональдом Трампом насчет помощи Украине.
"Я никогда не слышал столько лживого бреда", — написал один комментатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Зеленскому сообщили плохие новости после заявления Трампа
Вчера, 10:03
"Трампу пора заблокировать номер Зеленского. Сейчас Украина должна быть на последнем месте в списке важных задач", — отметил другой.
"Мир на Украине наступит только после отстранения Зеленского от власти", — подчеркнул третий.
"Если бы все было хорошо, тебе не пришлось бы звонить дважды за два дня. Ты разрушил свою страну, жалкий коротышка. Ради чего?" — задался вопросом еще один пользователь.
"Ясно, что этот диктатор использует все и всех, чтобы не заканчивать конфликт и не устраивать выборы. Без помощи извне он был бы полным неудачником. Он паразит на карте Европы и Америки", — заключили читатели.
Владимир Зеленский сообщил в воскресенье о втором за два дня телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудили кроме прочего усиление противовоздушной обороны Украины. Позже портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk.
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ этого вооружения невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Польше раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
Вчера, 16:00
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
