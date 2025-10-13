"Лживый бред": в США набросились на Зеленского после разговора с Трампом

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о разговоре с президентом США Дональдом Трампом насчет помощи Украине.

"Я никогда не слышал столько лживого бреда", — написал один комментатор.

Трампу пора заблокировать номер Зеленского . Сейчас Украина должна быть на последнем месте в списке важных задач", — отметил другой.

"Мир на Украине наступит только после отстранения Зеленского от власти", — подчеркнул третий.

"Если бы все было хорошо, тебе не пришлось бы звонить дважды за два дня. Ты разрушил свою страну, жалкий коротышка. Ради чего?" — задался вопросом еще один пользователь.

"Ясно, что этот диктатор использует все и всех, чтобы не заканчивать конфликт и не устраивать выборы. Без помощи извне он был бы полным неудачником. Он паразит на карте Европы и Америки", — заключили читатели.

Владимир Зеленский сообщил в воскресенье о втором за два дня телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудили кроме прочего усиление противовоздушной обороны Украины. Позже портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk.