Зеленский опять будет выпрашивать оружие у Трампа

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.

Зеленского. Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп 17 октября намерен принять в Вашингтоне

"Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное".

Он уточнил, что надеется встретиться с Трампом в пятницу. "О количестве и возможности (передачи Украине ракет Tomahawk – ред.) говорить рано, я поделился с Трампом нашим видением, вещи некоторые не для телефонного разговора, поэтому встретимся", - отметил Зеленский.

По его словам, в Вашингтоне он также планирует встретиться с представителями военных компаний, сенаторами и конгрессменами. Главными темами он обозначил противовоздушную оборону и возможности Украины в дальнобойных ударах.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщал в субботу, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом. По данным агентства РБК -Украина, Зеленский и Трамп, помимо прочего, обсудили вариант поставок систем Patriot. Позже портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk.

Ранее Зеленский заявил, что Киев выдвинет американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот передаст Украине ракеты Tomahawk. В качестве второго условия выдвижения Трампа он назвал достижение прекращения огня.

Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США . Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.