Зеленский опять будет выпрашивать оружие у Трампа - РИА Новости, 13.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 13.10.2025
Зеленский опять будет выпрашивать оружие у Трампа
Зеленский опять будет выпрашивать оружие у Трампа
Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное... РИА Новости, 13.10.2025
в мире, украина, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, рбк (медиагруппа), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, РБК (медиагруппа), НАТО
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп 17 октября намерен принять в Вашингтоне Зеленского.
"Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное".
Он уточнил, что надеется встретиться с Трампом в пятницу. "О количестве и возможности (передачи Украине ракет Tomahawk – ред.) говорить рано, я поделился с Трампом нашим видением, вещи некоторые не для телефонного разговора, поэтому встретимся", - отметил Зеленский.
По его словам, в Вашингтоне он также планирует встретиться с представителями военных компаний, сенаторами и конгрессменами. Главными темами он обозначил противовоздушную оборону и возможности Украины в дальнобойных ударах.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщал в субботу, что у Зеленского состоялся разговор с Трампом. По данным агентства РБК-Украина, Зеленский и Трамп, помимо прочего, обсудили вариант поставок систем Patriot. Позже портал Axios со ссылкой на два источника сообщил, что Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk.
Ранее Зеленский заявил, что Киев выдвинет американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот передаст Украине ракеты Tomahawk. В качестве второго условия выдвижения Трампа он назвал достижение прекращения огня.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Дугин назвал заявление Трампа о ракетах Tomahawk игрой в покер
Вчера, 14:48
 
