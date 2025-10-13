Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, кто бы мог победить Зеленского во втором туре - РИА Новости, 13.10.2025
15:35 13.10.2025
Опрос показал, кто бы мог победить Зеленского во втором туре
Опрос показал, кто бы мог победить Зеленского во втором туре - РИА Новости, 13.10.2025
Опрос показал, кто бы мог победить Зеленского во втором туре
Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный победил бы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в... РИА Новости, 13.10.2025
в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, андрей ермак, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, США, Великобритания, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Андрей Ермак, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Опрос показал, кто бы мог победить Зеленского во втором туре

Залужный победил бы Зеленского во втором туре президентских выборов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащий почетного караула с флагом Украины перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный победил бы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, свидетельствуют данные опроса, сообщило украинское издание "Зеркало недели со ссылкой на данные опроса, проведенного "Первой рейтинговой системой" по заказу American Political Services.
Исследование проводилось с 1 по 3 октября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Зеленский будет выдвигаться на второй срок, сообщили СМИ
8 января, 16:43
"Если бы во второй тур президентских выборов вышел… Владимир Зеленский и посол в Британии Валерий Залужный, то за экс-главкома проголосовали бы 42,6% украинцев. За Зеленского готовы отдать голос 26,3% людей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Зеркала недели".
По информации издания, согласно опросу, 13,3% жителей Украины ответили, что не участвовали бы в таком голосовании, еще 17,8% затруднились ответить. Если бы во второй тур президентских выборов вышли Зеленский и глава ГУР минобороны Кирилл Буданов*, то за первого проголосовали бы 32,5%, а за Буданова* — 33%. Еще 19,7% респондентов затруднились ответить, 14,8% не пошли бы на выборы.
В конце июля служба внешней разведки России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова* и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Залужный высказался о возможном участии в президентских выборах
31 марта, 11:09
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАндрей ЕрмакФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
