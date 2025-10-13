Опрос показал, кто бы мог победить Зеленского во втором туре

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный победил бы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, свидетельствуют данные опроса, сообщило украинское издание "Зеркало недели со ссылкой на данные опроса, проведенного "Первой рейтинговой системой" по заказу American Political Services.