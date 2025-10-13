Опрос показал, кто бы мог победить Зеленского во втором туре

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный победил бы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, свидетельствуют данные опроса, сообщило украинское издание "Зеркало недели со ссылкой на данные опроса, проведенного "Первой рейтинговой системой" по заказу American Political Services.
Исследование проводилось с 1 по 3 октября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов.
"Если бы во второй тур президентских выборов вышел… Владимир Зеленский и посол в Британии Валерий Залужный, то за экс-главкома проголосовали бы 42,6% украинцев. За Зеленского готовы отдать голос 26,3% людей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Зеркала недели".
По информации издания, согласно опросу, 13,3% жителей Украины ответили, что не участвовали бы в таком голосовании, еще 17,8% затруднились ответить. Если бы во второй тур президентских выборов вышли Зеленский и глава ГУР минобороны Кирилл Буданов*, то за первого проголосовали бы 32,5%, а за Буданова* — 33%. Еще 19,7% респондентов затруднились ответить, 14,8% не пошли бы на выборы.
В конце июля служба внешней разведки России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова* и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов