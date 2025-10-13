Рейтинг@Mail.ru
Российский посол прокомментировал освобождение заложников в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 13.10.2025 (обновлено: 12:17 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/zalozhniki-2047924509.html
Российский посол прокомментировал освобождение заложников в секторе Газа
Российский посол прокомментировал освобождение заложников в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2025
Российский посол прокомментировал освобождение заложников в секторе Газа
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил в понедельник, что приветствует освобождение израильских заложников из сектора Газа, и выразил удовлетворение в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:06:00+03:00
2025-10-13T12:17:00+03:00
россия
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047885803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90a291b07ca629c496540938fcee6a2d.jpg
https://ria.ru/20251013/izrail-2047923870.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047885803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_009947de01795bf272bdbf60c93e2bff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, израиль, в мире
Россия, Израиль, В мире
Российский посол прокомментировал освобождение заложников в секторе Газа

Российский посол поприветствовал освобождение израильских заложников в Газе

© Getty Images / Alexi J. RosenfeldЛюди смотрят прямую трансляцию освобождения заложников из сектора Газа в Тель-Авиве, Израиль. 13 октября 2025
Люди смотрят прямую трансляцию освобождения заложников из сектора Газа в Тель-Авиве, Израиль. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld
Люди смотрят прямую трансляцию освобождения заложников из сектора Газа в Тель-Авиве, Израиль. 13 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил в понедельник, что приветствует освобождение израильских заложников из сектора Газа, и выразил удовлетворение в связи с освобождением из плена уроженца Донбасса Максима Харкина.
“Искренне приветствую освобождение всех удерживавшихся в секторе Газа израильских заложников в рамках реализации первого этапа договоренностей между Израилем и (палестинским движением – ред.) ХАМАС, которые были достигнуты в соответствии с планом президента США Дональда Трампа и при посредничестве ряда стран региона”, - говорится в заявлении Викторова, которое распространила пресс-служба посольства.
«
“Особое удовлетворение вызывает то, что среди вернувшихся – наш соотечественник, уроженец Донбасса Максим Харкин”, - отметил Викторов.
Посол подчеркнул, что все это время российские дипломаты находились в контакте с заинтересованными сторонами и не прекращали усилий по скорейшему вызволению Харкина из плена.
“Находились в регулярном контакте с его мамой Натальей, гражданкой России. От всего сердца поздравляю Максима, Наталью и всю их семью с благополучным завершением выпавших на их долю испытаний”, - отметил Викторов.
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Израиль депортирует 154 освобожденных палестинцев, пишет Reuters
Вчера, 12:02
 
РоссияИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала