Российский посол прокомментировал освобождение заложников в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил в понедельник, что приветствует освобождение израильских заложников из сектора Газа, и выразил удовлетворение в связи с освобождением из плена уроженца Донбасса Максима Харкина.

Посол подчеркнул, что все это время российские дипломаты находились в контакте с заинтересованными сторонами и не прекращали усилий по скорейшему вызволению Харкина из плена.