Российский посол прокомментировал освобождение заложников в секторе Газа
Российский посол прокомментировал освобождение заложников в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2025
Российский посол прокомментировал освобождение заложников в секторе Газа
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил в понедельник, что приветствует освобождение израильских заложников из сектора Газа, и выразил удовлетворение в... РИА Новости, 13.10.2025
Российский посол прокомментировал освобождение заложников в секторе Газа
Российский посол поприветствовал освобождение израильских заложников в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил в понедельник, что приветствует освобождение израильских заложников из сектора Газа, и выразил удовлетворение в связи с освобождением из плена уроженца Донбасса Максима Харкина.
“Искренне приветствую освобождение всех удерживавшихся в секторе Газа израильских заложников в рамках реализации первого этапа договоренностей между Израилем
и (палестинским движением – ред.) ХАМАС
, которые были достигнуты в соответствии с планом президента США Дональда Трампа
и при посредничестве ряда стран региона”, - говорится в заявлении Викторова
, которое распространила пресс-служба посольства.
«
“Особое удовлетворение вызывает то, что среди вернувшихся – наш соотечественник, уроженец Донбасса
Максим Харкин”, - отметил Викторов.
Посол подчеркнул, что все это время российские дипломаты находились в контакте с заинтересованными сторонами и не прекращали усилий по скорейшему вызволению Харкина из плена.
“Находились в регулярном контакте с его мамой Натальей, гражданкой России
. От всего сердца поздравляю Максима, Наталью и всю их семью с благополучным завершением выпавших на их долю испытаний”, - отметил Викторов.