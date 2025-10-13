Рейтинг@Mail.ru
Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль - РИА Новости, 13.10.2025
10:18 13.10.2025 (обновлено: 10:33 13.10.2025)
Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль
Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль - РИА Новости, 13.10.2025
Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль
Первая группа из семи освобожденных заложников прибыла на территорию Израиля, где пройдет первичный медицинский осмотр, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2025
в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта, биньямин нетаньяху
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Первая группа из семи освобожденных заложников прибыла на территорию Израиля, где пройдет первичный медицинский осмотр, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Семь освобожденных заложников прибыли в пункт первоначального приема на территории Израиля. Сотрудники Управления кадров Армии обороны Израиля и медицинские бригады Армии обороны Израиля сопровождают Омри Мирана, Матана Ангерста, Алона Эвеля, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана, Гая Гальбоа Далаля которые пройдут первичную медицинский осмотр, после которого воссоединятся со своими семьями в пункте первоначального приема на юге Израиля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что представители армии сопровождают всех членов семей, ожидающих в больницах, и регулярно информируют их о передвижении и состоянии бывших заложников.
Ранее в понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение из сектора Газа первой группы из семи заложников.
Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Члены ХАМАС передают часть из 20 израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в Газе. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Красный Крест направился за группой заложников в Газе
В миреИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаБиньямин Нетаньяху
 
 
