Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Первая группа из семи освобожденных заложников прибыла на территорию Израиля, где пройдет первичный медицинский осмотр, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Семь освобожденных заложников прибыли в пункт первоначального приема на территории Израиля. Сотрудники Управления кадров Армии обороны Израиля и медицинские бригады Армии обороны Израиля сопровождают Омри Мирана, Матана Ангерста, Алона Эвеля, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана, Гая Гальбоа Далаля которые пройдут первичную медицинский осмотр, после которого воссоединятся со своими семьями в пункте первоначального приема на юге Израиля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что представители армии сопровождают всех членов семей, ожидающих в больницах, и регулярно информируют их о передвижении и состоянии бывших заложников.
Ранее в понедельник канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение из сектора Газа первой группы из семи заложников.
Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.