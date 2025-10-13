Рейтинг@Mail.ru
Конвои МККК в Газе выдвигаются, чтобы забрать заложников - РИА Новости, 13.10.2025
07:24 13.10.2025
Конвои МККК в Газе выдвигаются, чтобы забрать заложников
Конвои МККК в Газе выдвигаются, чтобы забрать заложников

Конвои МККК в Газе выдвигаются, чтобы забрать израильских заложников

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Конвои Международного комитета красного креста в Газе выдвигаются для того, чтобы забрать израильских заложников, в то время как палестинских заключенных в Израиле сажают в автобусы перед ожидаемым освобождением, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальное лицо.
"Конвои МККК в Газе выдвигаются на позицию для того, чтобы забрать израильских заложников.... Палестинские заключенные садятся в автобусы в тюрьмах в преддверии ожидаемого освобождения", - говорится в сообщениях агентства со ссылкой на официальное лицо, вовлеченное в операцию.
Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси 11 октября заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
