Конвои МККК в Газе выдвигаются, чтобы забрать заложников

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Конвои Международного комитета красного креста в Газе выдвигаются для того, чтобы забрать израильских заложников, в то время как палестинских заключенных в Израиле сажают в автобусы перед ожидаемым освобождением, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальное лицо.

"Конвои МККК в Газе выдвигаются на позицию для того, чтобы забрать израильских заложников.... Палестинские заключенные садятся в автобусы в тюрьмах в преддверии ожидаемого освобождения", - говорится в сообщениях агентства со ссылкой на официальное лицо, вовлеченное в операцию.

Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси 11 октября заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.