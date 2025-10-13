https://ria.ru/20251013/zajavivshij-2047915687.html
ХАМАС согласилось выполнить пункт о разоружении, заявил Трамп
Движение ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, приводит слова президента США Дональда Трампа в израильском кнессете агентство... РИА Новости, 13.10.2025
хамас
в мире
