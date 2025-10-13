Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС согласилось выполнить пункт о разоружении, заявил Трамп
11:22 13.10.2025 (обновлено: 11:27 13.10.2025)
ХАМАС согласилось выполнить пункт о разоружении, заявил Трамп
ХАМАС согласилось выполнить пункт о разоружении, заявил Трамп
Движение ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, приводит слова президента США Дональда Трампа в израильском кнессете агентство...
2025-10-13T11:22:00+03:00
2025-10-13T11:27:00+03:00
2025
ХАМАС согласилось выполнить пункт о разоружении, заявил Трамп

Трамп заявил, что движение ХАМАС согласилось выполнить пункт о разоружении

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, приводит слова президента США Дональда Трампа в израильском кнессете агентство Рейтер.
"ХАМАС согласилось выполнить план разоружения", - заявил американский лидер.
Также Трамп подчеркнул, что конфликт в секторе Газа закончился.
Президент США Дональд Трамп в кнессете. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп заявил, что конфликт в Газе закончился
