Лихачев заявил о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Строительство еще одной резервной ЛЭП для электроснабжения Запорожской АЭС сейчас невозможно из-за обстрелов и угроз Киева, сообщил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Все под обстрелами находится... И более того, мы знаем заявления украинской стороны, что они не дадут нам это сделать. В силу того, что просто будут бить по людям, по строителям", - сказал РИА Новости Лихачев в ответ на вопрос, поднимался ли вопрос строительства резервной ЛЭП для питания ЗАЭС, которая бы проходила по территории России.
Он отметил, что такой вопрос поднимался.
Запорожская станция обеспечивалась двумя ЛЭП: "Днепровская" с правого берега Днепра и резервной ЛЭП "Ферросплавная -1".
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая.
