Лихачев заявил о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Строительство еще одной резервной ЛЭП для электроснабжения Запорожской АЭС сейчас невозможно из-за обстрелов и угроз Киева, сообщил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев.