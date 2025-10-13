Лихачев рассказал об обсуждении резервной ЛЭП для электроснабжения ЗАЭС

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вопрос создания еще одной резервной ЛЭП для электроснабжения Запорожской АЭС, которая бы проходила по российской территории, поднимался, сообщил РИА Новости глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.