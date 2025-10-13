Лихачев рассказал об обсуждении резервной ЛЭП для электроснабжения ЗАЭС

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вопрос создания еще одной резервной ЛЭП для электроснабжения Запорожской АЭС, которая бы проходила по российской территории, поднимался, сообщил РИА Новости глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Конечно, поднимался", - сказал Лихачев в ответ на соответствующий вопрос.
Запорожская станция обеспечивалась двумя ЛЭП: "Днепровская" с правого берега Днепра и резервной ЛЭП "Ферросплавная-1".
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".