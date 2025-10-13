Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал об обсуждении резервной ЛЭП для электроснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/zaes-2047867931.html
Лихачев рассказал об обсуждении резервной ЛЭП для электроснабжения ЗАЭС
Лихачев рассказал об обсуждении резервной ЛЭП для электроснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 13.10.2025
Лихачев рассказал об обсуждении резервной ЛЭП для электроснабжения ЗАЭС
Вопрос создания еще одной резервной ЛЭП для электроснабжения Запорожской АЭС, которая бы проходила по российской территории, поднимался, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T03:11:00+03:00
2025-10-13T03:11:00+03:00
днепр (река)
энергодар
европа
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
https://ria.ru/20251011/zaes-2047678562.html
https://ria.ru/20251003/magate-2046285253.html
днепр (река)
энергодар
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (река), энергодар, европа, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, безопасность
Днепр (река), Энергодар, Европа, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины, Безопасность
Лихачев рассказал об обсуждении резервной ЛЭП для электроснабжения ЗАЭС

Лихачев сообщил, что обсуждался вопрос создания еще одной резервной ЛЭП для ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вопрос создания еще одной резервной ЛЭП для электроснабжения Запорожской АЭС, которая бы проходила по российской территории, поднимался, сообщил РИА Новости глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Конечно, поднимался", - сказал Лихачев в ответ на соответствующий вопрос.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Лихачев рассказал о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС
11 октября, 10:11
Запорожская станция обеспечивалась двумя ЛЭП: "Днепровская" с правого берега Днепра и резервной ЛЭП "Ферросплавная-1".
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС
3 октября, 21:59
 
Днепр (река)ЭнергодарЕвропаАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала