На Урале задержали сбежавшего от приговора насильника

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Оперативники задержали одного из свердловчан, сбежавших от приговора, осужденных за сексуальное насилие над подростком, поиски второго продолжаются, сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.
"Оперативными сотрудниками ГУФСИН России по Свердловской области задержан один из осужденных, которые, находясь под подпиской о невыезде, скрылись, не дожидаясь оглашения приговора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сопротивления он не оказал.
Поиски второго фигуранта продолжаются.
Позже пресс-служба ГУФСИН по региону сообщила о том, что "Тринадцатого октября осужденный Шаньгин Александр Юрьевич, 03.03.1993 года рождения, приговоренный Алапаевским городским судом по пункту "а" части 3 статьи 132, пункту "а", части 3 статьи 131 Уголовного кодекса РФ к 11 годам 6 месяцев к ИК строгого режима был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН совместно с сотрудниками Отдела уголовного розыска МВД России в городе Алапаевске".
Ранее в объединенной пресс-службе судов региона подтвердили, что двое жителей свердловского Алапаевска, признанные виновными в изнасиловании несовершеннолетней, были объявлены в розыск после неявки на оглашение приговора.
По версии обвинения, 24 января 2024 года Александр Шаньгин и Александр Быков умышленно совершили действия сексуального характера с применением насилия в отношении 15-летней школьницы в городе Алапаевск, заведомо зная о том, что потерпевшая не достигла шестнадцатилетнего возраста и действуя против ее воли и желания, сообщил в своем Telegram-канале адвокат потерпевшей.
Суд признал их виновными и приговорил Шаньгина к 11 годам и 6 месяцам, а Быкова к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд вынес постановление об объявлении обоих осужденных в розыск по причине неявки без уважительных причин на оглашение приговора и не установлением их местонахождения, отметил адвокат.