На Урале задержали сбежавшего от приговора насильника

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Оперативники задержали одного из свердловчан, сбежавших от приговора, осужденных за сексуальное насилие над подростком, поиски второго продолжаются, сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

Суд признал их виновными и приговорил Шаньгина к 11 годам и 6 месяцам, а Быкова к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд вынес постановление об объявлении обоих осужденных в розыск по причине неявки без уважительных причин на оглашение приговора и не установлением их местонахождения, отметил адвокат.