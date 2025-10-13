Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали сбежавшего от приговора насильника
19:48 13.10.2025 (обновлено: 20:43 13.10.2025)
На Урале задержали сбежавшего от приговора насильника
На Урале задержали сбежавшего от приговора насильника - РИА Новости, 13.10.2025
На Урале задержали сбежавшего от приговора насильника
Оперативники задержали одного из свердловчан, сбежавших от приговора, осужденных за сексуальное насилие над подростком, поиски второго продолжаются, сообщили в... РИА Новости, 13.10.2025
происшествия, свердловская область, алапаевск, россия, александр быков, урал
Происшествия, Свердловская область, Алапаевск, Россия, Александр Быков, Урал
На Урале задержали сбежавшего от приговора насильника

На Урале задержали мужчину, сбежавшего от приговора по делу об изнасиловании

© РИА Новости
Человек в наручниках
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Оперативники задержали одного из свердловчан, сбежавших от приговора, осужденных за сексуальное насилие над подростком, поиски второго продолжаются, сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.
"Оперативными сотрудниками ГУФСИН России по Свердловской области задержан один из осужденных, которые, находясь под подпиской о невыезде, скрылись, не дожидаясь оглашения приговора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сопротивления он не оказал.
Поиски второго фигуранта продолжаются.
Позже пресс-служба ГУФСИН по региону сообщила о том, что "Тринадцатого октября осужденный Шаньгин Александр Юрьевич, 03.03.1993 года рождения, приговоренный Алапаевским городским судом по пункту "а" части 3 статьи 132, пункту "а", части 3 статьи 131 Уголовного кодекса РФ к 11 годам 6 месяцев к ИК строгого режима был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН совместно с сотрудниками Отдела уголовного розыска МВД России в городе Алапаевске".
Ранее в объединенной пресс-службе судов региона подтвердили, что двое жителей свердловского Алапаевска, признанные виновными в изнасиловании несовершеннолетней, были объявлены в розыск после неявки на оглашение приговора.
По версии обвинения, 24 января 2024 года Александр Шаньгин и Александр Быков умышленно совершили действия сексуального характера с применением насилия в отношении 15-летней школьницы в городе Алапаевск, заведомо зная о том, что потерпевшая не достигла шестнадцатилетнего возраста и действуя против ее воли и желания, сообщил в своем Telegram-канале адвокат потерпевшей.
Суд признал их виновными и приговорил Шаньгина к 11 годам и 6 месяцам, а Быкова к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд вынес постановление об объявлении обоих осужденных в розыск по причине неявки без уважительных причин на оглашение приговора и не установлением их местонахождения, отметил адвокат.
Происшествия, Свердловская область, Алапаевск, Россия, Александр Быков, Урал
 
 
