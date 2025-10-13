В Москве задержали мужчину, напавшего на медиков скорой помощи

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Полиция задержала пьяного мужчину, напавшего на приехавших к нему медиков скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сообщение об инциденте на Шипиловской улице поступило утром 13 октября. Предварительно установлено, что во время оказания медицинской помощи иностранцу он повел себя агрессивно. В частности, выражался нецензурной бранью и повредил оборудование, которое находилось в служебном автомобиле медработников", - рассказала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанный имел признаки опьянения, отметила она. Волк добавила, что на мужчину составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
"В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения", - заключила официальный представитель МВД РФ.