В Москве задержали мужчину, напавшего на медиков скорой помощи - РИА Новости, 13.10.2025
19:04 13.10.2025
В Москве задержали мужчину, напавшего на медиков скорой помощи
В Москве задержали мужчину, напавшего на медиков скорой помощи
Полиция задержала пьяного мужчину, напавшего на приехавших к нему медиков скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
2025-10-13T19:04:00+03:00
2025-10-13T19:04:00+03:00
В Москве задержали мужчину, напавшего на медиков скорой помощи

В Москве задержали пьяного мужчину за нападение на медиков скорой помощи

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Полиция задержала пьяного мужчину, напавшего на приехавших к нему медиков скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сообщение об инциденте на Шипиловской улице поступило утром 13 октября. Предварительно установлено, что во время оказания медицинской помощи иностранцу он повел себя агрессивно. В частности, выражался нецензурной бранью и повредил оборудование, которое находилось в служебном автомобиле медработников", - рассказала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанный имел признаки опьянения, отметила она. Волк добавила, что на мужчину составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
"В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения", - заключила официальный представитель МВД РФ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
