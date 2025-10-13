В Москве задержали мужчину, напавшего на медиков скорой помощи

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Полиция задержала пьяного мужчину, напавшего на приехавших к нему медиков скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанный имел признаки опьянения, отметила она. Волк добавила, что на мужчину составлен административный протокол о мелком хулиганстве.