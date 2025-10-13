Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 180 военнослужащих ВСУ и пять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.