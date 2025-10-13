Рейтинг@Mail.ru
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 13.10.2025 (обновлено: 12:49 13.10.2025)
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 13.10.2025
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 180 военнослужащих ВСУ и пять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 13.10.2025
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 180 боевиков в зоне действия войск "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 180 военнослужащих ВСУ и пять боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям трех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дроновка, Звановка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Степановка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro и бронетранспортер Stryker производства США, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и станцию радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
