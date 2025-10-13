ИТ-разработки под брендом "Сделано в России" представлены на выставке GITEX

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Более 30 российских ИТ-компаний представлены под национальным брендом "Сделано в России" на GITEX — крупнейшей международной выставке в сфере информационных технологий, которая открылась 13 октября в Дубае, организатор национальной экспозиции — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ).
"Российская национальная экспозиция в этом году занимает 200 квадратных метров. Отечественные разработчики представляют потенциальным партнерам из стран Ближнего Востока передовые решения в области информационной безопасности, цифровизации различных отраслей экономики, а также оборудование для ИКТ и многое другое", - говорится в сообщении.
Например, компания "СИ КЬЮР" представляет платформу для обучения сотрудников навыкам кибербезопасности. Одной из главных уязвимостей в управлении рисками информационной безопасности является человеческий фактор: недостаточная осведомлённость о правилах, забывчивость и порой пренебрежение ими. Эти пробелы могут серьёзно ослабить защиту компании и сделать её уязвимой перед киберугрозами. Как отмечают разработчики, после обучения сотрудники в 10-25 раз реже становятся жертвами кибератак.
"Школа беспилотной авиации" (компания UAVPROF) продвигает на GITEX отечественный тренажер-симулятор UAVProf Drone Simulator. Это программное обеспечение, предназначенное для подготовки операторов беспилотных авиационных систем. Обучение проходит в безопасной виртуальной среде. Такой тренажер уже используют в Нигерии, Кувейте и Индии.
Также на стенде Made in Russia посетители выставки могут оценить иммерсивные AR и VR-продукты от компании "ЭНДИ", в том числе — маркетплейс иммерсивных экскурсий и AI-платформу для поддержки ментального здоровья. С 2006 года команда реализовала более 200 проектов для лидеров отрасли, охватывая ключевые направления: инновационный туризм, цифровое образование, нефтегазовую промышленность и медицину. Готовится к выходу на внешние рынки, в приоритете — страны ШОС, БРИКС и Ближнего Востока.
Еще один участник выставки — "Галилеоскай", разработчик и производитель профессиональных терминалов для спутникового мониторинга транспорта. Терминалы спутникового мониторинга Galileosky – это GPS/ГЛОНАСС-трекеры для умного контроля транспорта. Они передают информацию о местоположении автомобиля даже в глухой тайге, контролируют расход топлива и работу двигателя, управляют камерами и датчиками, предупреждают о поломках. Компания уже активно работает со странами MENA и Южной Америки.
Наконец, потенциальные партнеры могут оценить разработки в области интерактивного телевидения, контроллеров умного дома и сложное оборудование для операторов связи от компании "Имаклик Сервис". Помимо этого, разработчик представляет программно-аппаратный комплекс, предназначенный для динамического управления и контроля расхода жидких нефтепродуктов. Компания уже имеет значительный опыт работы с ОАЭ, и участие в выставке поможет расширить партнерства и укрепиться на ближневосточном рынке.
Участникам национальной экспозиции РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу софинансируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.
График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".