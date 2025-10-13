ИТ-разработки под брендом "Сделано в России" представлены на выставке GITEX

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Более 30 российских ИТ-компаний представлены под национальным брендом "Сделано в России" на GITEX — крупнейшей международной выставке в сфере информационных технологий, которая открылась 13 октября в Дубае, организатор национальной экспозиции — Российский экспортный центр (Группа ВЭБ).

"Российская национальная экспозиция в этом году занимает 200 квадратных метров. Отечественные разработчики представляют потенциальным партнерам из стран Ближнего Востока передовые решения в области информационной безопасности, цифровизации различных отраслей экономики, а также оборудование для ИКТ и многое другое", - говорится в сообщении.

Например, компания "СИ КЬЮР" представляет платформу для обучения сотрудников навыкам кибербезопасности. Одной из главных уязвимостей в управлении рисками информационной безопасности является человеческий фактор: недостаточная осведомлённость о правилах, забывчивость и порой пренебрежение ими. Эти пробелы могут серьёзно ослабить защиту компании и сделать её уязвимой перед киберугрозами. Как отмечают разработчики, после обучения сотрудники в 10-25 раз реже становятся жертвами кибератак.

"Школа беспилотной авиации" (компания UAVPROF) продвигает на GITEX отечественный тренажер-симулятор UAVProf Drone Simulator. Это программное обеспечение, предназначенное для подготовки операторов беспилотных авиационных систем. Обучение проходит в безопасной виртуальной среде. Такой тренажер уже используют в Нигерии, Кувейте и Индии.

Также на стенде Made in Russia посетители выставки могут оценить иммерсивные AR и VR-продукты от компании "ЭНДИ", в том числе — маркетплейс иммерсивных экскурсий и AI-платформу для поддержки ментального здоровья. С 2006 года команда реализовала более 200 проектов для лидеров отрасли, охватывая ключевые направления: инновационный туризм, цифровое образование, нефтегазовую промышленность и медицину. Готовится к выходу на внешние рынки, в приоритете — страны ШОС, БРИКС и Ближнего Востока.

Еще один участник выставки — "Галилеоскай", разработчик и производитель профессиональных терминалов для спутникового мониторинга транспорта. Терминалы спутникового мониторинга Galileosky – это GPS/ГЛОНАСС-трекеры для умного контроля транспорта. Они передают информацию о местоположении автомобиля даже в глухой тайге, контролируют расход топлива и работу двигателя, управляют камерами и датчиками, предупреждают о поломках. Компания уже активно работает со странами MENA и Южной Америки.

Наконец, потенциальные партнеры могут оценить разработки в области интерактивного телевидения, контроллеров умного дома и сложное оборудование для операторов связи от компании "Имаклик Сервис". Помимо этого, разработчик представляет программно-аппаратный комплекс, предназначенный для динамического управления и контроля расхода жидких нефтепродуктов. Компания уже имеет значительный опыт работы с ОАЭ, и участие в выставке поможет расширить партнерства и укрепиться на ближневосточном рынке.

Участникам национальной экспозиции РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу софинансируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.

График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".