Рейтинг@Mail.ru
Нижегородцы заняли первое место по числу медалей агропромышленной выставки - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
17:22 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/vystavka-2048013381.html
Нижегородцы заняли первое место по числу медалей агропромышленной выставки
Нижегородцы заняли первое место по числу медалей агропромышленной выставки - РИА Новости, 13.10.2025
Нижегородцы заняли первое место по числу медалей агропромышленной выставки
Нижегородская область заняла первое место по количеству медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:22:00+03:00
2025-10-13T17:22:00+03:00
нижегородская область
экономика
нижегородская область
москва
россия
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999091684_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_04d912017478af509951ae2ff8ccdf76.jpg
https://ria.ru/20251008/natsproekt-2047122220.html
https://ria.ru/20251010/medinskij-2047521684.html
нижегородская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999091684_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dda40dc63a0f0a98936c577598cde118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, нижегородская область, москва, россия, глеб никитин
Нижегородская область, Экономика, Нижегородская область, Москва, Россия, Глеб Никитин
Нижегородцы заняли первое место по числу медалей агропромышленной выставки

Нижегородцы взяли больше всех медалей на агропромышленной выставке

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Овощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место по количеству медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщает пресс-служба правительства региона.
Свою продукцию на стенде Нижегородской области на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2025", которая прошла в "Тимирязев Центре" в Москве, представили более 40 предприятий.
Подростки - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Нижегородская область направит деньги на нацпроект "Молодежь и дети"
8 октября, 18:32
"Продукция нижегородских предприятий АПК завоевала 106 медалей на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2025". Это наибольшее количество наград среди всех регионов России. Среди завоеванных наград - 81 золотая, 15 серебряных и 10 бронзовых медалей. Кроме того, министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области награждено медалью и гран-при за вклад в развитие выставки", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что продукция предприятий регионального агропромышленного комплекса ежегодно доказывает свое высочайшее качество в различных конкурсах, и "Золотая осень" не стала исключением.
"В этом году регион – лидер по количеству медалей. Обеспечение продовольственной безопасности – наша общая важнейшая задача, и я горжусь тем, что мы работаем на одной земле. За последние 15 лет объем выпущенной продукции нижегородскими предприятиями АПК вырос более чем на 60 процентов. Региональное правительство продолжит оказывать сектору всю необходимую поддержку", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, агропромышленный комплекс региона становится все более технологичным: строятся молочные фермы, закупается новое оборудование, модернизируются действующие линии. Среди золотых медалистов есть производители молочной, мясной и хлебобулочной продукции, фермеры, животноводы и сыровары. Саносян подчеркнул, что сейчас каждый четвертый рубль инвесторы вкладывают именно в АПК.
"Количество наград демонстрирует высочайший уровень развития сельского хозяйства в нашем регионе. Каждая из наград - это признание труда наших фермеров, селекционеров, переработчиков и всех, кто вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса. Эти достижения - результат слаженной работы всего сельскохозяйственного сектора, внедрения современных технологий и неустанного стремления к совершенству. Уверен, что такой успех станет дополнительным стимулом для дальнейшего развития отрасли и новых побед", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова.
Писатель Захар Прилепин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и помощник президента РФ, глава Союза писателей России Владимир Мединский открыли Дом писателя в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Мединский открыл Дом писателя в Нижнем Новгороде
10 октября, 14:31
 
Нижегородская областьЭкономикаНижегородская областьМоскваРоссияГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала