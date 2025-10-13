Нижегородцы заняли первое место по числу медалей агропромышленной выставки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Нижегородская область заняла первое место по количеству медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщает пресс-служба правительства региона.

Свою продукцию на стенде Нижегородской области на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2025", которая прошла в "Тимирязев Центре" в Москве, представили более 40 предприятий.

"Продукция нижегородских предприятий АПК завоевала 106 медалей на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2025". Это наибольшее количество наград среди всех регионов России. Среди завоеванных наград - 81 золотая, 15 серебряных и 10 бронзовых медалей. Кроме того, министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области награждено медалью и гран-при за вклад в развитие выставки", - говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что продукция предприятий регионального агропромышленного комплекса ежегодно доказывает свое высочайшее качество в различных конкурсах, и "Золотая осень" не стала исключением.

"В этом году регион – лидер по количеству медалей. Обеспечение продовольственной безопасности – наша общая важнейшая задача, и я горжусь тем, что мы работаем на одной земле. За последние 15 лет объем выпущенной продукции нижегородскими предприятиями АПК вырос более чем на 60 процентов. Региональное правительство продолжит оказывать сектору всю необходимую поддержку", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, агропромышленный комплекс региона становится все более технологичным: строятся молочные фермы, закупается новое оборудование, модернизируются действующие линии. Среди золотых медалистов есть производители молочной, мясной и хлебобулочной продукции, фермеры, животноводы и сыровары. Саносян подчеркнул, что сейчас каждый четвертый рубль инвесторы вкладывают именно в АПК.