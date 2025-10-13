Рейтинг@Mail.ru
Выставка ЭКСПО-2025 в Японии завершила полугодовую работу
13:37 13.10.2025
Выставка ЭКСПО-2025 в Японии завершила полугодовую работу
Выставка ЭКСПО-2025 в Японии завершила полугодовую работу - РИА Новости, 13.10.2025
Выставка ЭКСПО-2025 в Японии завершила полугодовую работу
Всемирная выставка ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской Осаке завершила в понедельник полугодовую работу, собрав более 28 миллиона... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:37:00+03:00
2025-10-13T13:37:00+03:00
осака (город)
япония
саудовская аравия
сигэру исиба
осака (город)
япония
саудовская аравия
осака (город), япония, саудовская аравия, сигэру исиба
Осака (город), Япония, Саудовская Аравия, Сигэру Исиба
Выставка ЭКСПО-2025 в Японии завершила полугодовую работу

В Осаке завершилась выставка ЭКСПО-2025. Подробности

Летательный аппарат компании Lift Aircraft на выставке Expo 2025 в Осаке, Япония
Летательный аппарат компании Lift Aircraft на выставке Expo 2025 в Осаке, Япония
© AP Photo / Hiro Komae
Летательный аппарат компании Lift Aircraft на выставке Expo 2025 в Осаке, Япония. Архивное фото
ОСАКА, 13 окт – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Всемирная выставка ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской Осаке завершила в понедельник полугодовую работу, собрав более 28 миллиона посетителей, передает корреспондент РИА Новости.
В выставке, открывшейся 13 апреля, приняли участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций.
В день закрытия с раннего утра у восточных ворот выставочного комплекса выстроились длинные очереди, а вход на территорию был открыт на 20 минут раньше обычного. Многие из посетителей после прохождения контроля бежали занимать очередь на вход в павильоны, другие же терпеливо ожидали возможности сфотографироваться перед символом осакской ЭКСПО – причудливого существа синего цвета со множеством красных сфер вокруг головы и на хвосте по имени Мяку-мяку, или же оставить памятное послание на стене одного из павильонов.
На церемонии закрытия выставки, в ходе которой флаг Международного бюро выставок (BIE) был передан представителям Саудовской Аравии, которая примет следующую ЭКСПО в Эр-Рияде в 2030 году присутствовали наследный принц Акисино с супругой, премьер-министр Сигэру Исиба, губернатор префектуры Осака Хирофуми Ёсимура, а также председатель японской ассоциации выставок Масакадзу Токура.
В своей речи на церемонии закрытия Ёсимура выразил благодарность волонтёрам, работавшим на выставке и в городе, сотрудниками правоохранительных органов и медицинским работникам, обеспечивающим безопасность, учителям, которые сопровождали школьные экскурсии, а также сотрудникам национальных и зарубежных павильонов. "Полгода мир был един. И, наконец, спасибо 28 миллионам посетителей, а также жителям Осаки и Кансая. Благодаря вашей поддержке и вашему участию мы смогли довести эту выставку до конца. Спасибо всем людям мира, спасибо народу Японии. Сегодня, как человек, причастный к EXPO, я испытываю счастье и гордость. Давайте снова когда-нибудь проведём Всемирную выставку здесь, в Японии", - подчеркнул он.
В свою очередь, премьер-министр Японии Сигэру Исиба отдельно поблагодарил Мяку-мяку.
"Полгода назад, на церемонии открытия, я сказал: "Япония снова предоставит миру площадку для диалога и обмена, отсюда мы покажем миру новый облик Японии". За 184 дня выставка стала воплощением этого обещания. Под большим кольцом она превратилась в захватывающее, словно сон, пространство встреч и открытий. В тематических павильонах прошли выставки и события, где многие обсуждали вопросы жизни и общества будущего", - заявил глава японского правительства.
Одним из последних взял слово наследный принц Акисино.
"Всемирная выставка 2025 года в Осаке завершает сегодня здесь свой 184-дневный период работы... Я искренне рад, что мы смогли благополучно дойти до этого дня, с большим успехом и без сбоев. Выражаю глубокое уважение всем, кто прилагал усилия для проведения выставки... Я надеюсь, что и впредь весь мир будет идти рука об руку, создавая общество будущего, где сияет жизнь", - заявил он.
Наследный принц Акисино также выразил надежду на то, чтобы опыт ЭКСПО-2025 "был разделён сквозь поколения и передан следующим поколениям", после чего объявил выставку закрытой.
В последней день работы ЭКСПО-2025 была также принята Декларация по ее итогам. В частности, в документе подчёркивается, что выставка стала местом, где мир после пандемии смог вновь обрести радость встреч, обмена знаниями и культурой. Также подчеркивалось, что участники ЭКСПО уделили особое внимание уделялось будущим вызовам — цифровизации, искусственному интеллекту, биотехнологиям, устойчивому развитию и инклюзивности.
"ЭКСПО-2025 стала площадкой для обмена опытом и обсуждения новых идей, которые могут применяться в разных странах. Осака и Кансай, собрав людей со всего мира, продемонстрировали, что разнообразие — это наша сила, и каждый человек имеет ценность. Это послание стало ориентиром для будущего общества", - отмечается в Декларации.
Другим центральным мероприятием в день закрытия ЭКСПО стал парад национальных флагов стран-участниц, а затем состоялась торжественная церемония спуска флагов перед восточными и западными воротами. Празничные мероприятия завершил салют.
ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака открылась 13 апреля и продлилась 184 дня. Основная тема - "Проектируя будущее общество для нашей жизни", а основной философией стало "единство в многообразии".
Территория выставки состояла из восьми зон. Три из них, где находятся павильоны компаний и рестораны, а также тематические павильоны, в том числе посвященный знаменитому аниме "Гандам", расположены за пределами "большого кольца", представляющего собой многоуровневую прогулочную зону, которая уже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое крытое деревянное строение. Еще пять зон, где расположены павильоны зарубежных стран и регионов, а также международных организаций, находятся внутри "большого кольца".
 
Осака (город)ЯпонияСаудовская АравияСигэру Исиба
 
 
