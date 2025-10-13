https://ria.ru/20251013/vyplata-2048041696.html
Почти 200 семей медиков получают выплату за аренду жилья в Подмосковье
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Почти 200 супругов-медработников получают ежемесячно выплату за аренду жилья в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе для медработников государственных учреждений здравоохранения, у которых нет собственного жилья, введена компенсация за аренду съемного. Размер ежемесячной выплаты зависит от удаленности городского округа и составляет до 30 тысяч рублей для одного медика и до 45 тысяч рублей для супружеской пары.
"Понимаем, что жилищный вопрос – один из самых главных и для медработника, и для его семьи. Поэтому в Подмосковье введен целый комплекс программ, направленный на его решение. Это и программы "Социальная ипотека", "Бюджетная ипотека", "Земля врачам", и компенсация аренды жилья. В настоящий момент почти 200 супругов-медработников Подмосковья ежемесячно получают выплату за аренду жилья", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Так, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма от администраций городских округов.
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на регпортале Подмосковья. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.
В Подмосковье все меры поддержки врачей проводятся по нацпроекту "Кадры". Также действуют и другие меры соцподдержки медработников: программы "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Приведи друга" и другие.