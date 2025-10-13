Рейтинг@Mail.ru
Выброс пепла на Камчатке создал угрозу пеплопадов - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/vulkan-2047866041.html
Выброс пепла на Камчатке создал угрозу пеплопадов
Выброс пепла на Камчатке создал угрозу пеплопадов - РИА Новости, 13.10.2025
Выброс пепла на Камчатке создал угрозу пеплопадов
Выброс пепла на высоту до семи километров, произошедший в понедельник на вулкане Ключевской, создал угрозу пеплопадов в ряде населенных пунктов Камчатки,... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T02:32:00+03:00
2025-10-13T02:32:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033418617_0:262:3066:1987_1920x0_80_0_0_30c12b1b698db9ad6e2da81ac2e09aab.jpg
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
https://ria.ru/20251008/shiveluch-2046976191.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033418617_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_cd0082ebfae9b2458fd9d7f5b288d186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Выброс пепла на Камчатке создал угрозу пеплопадов

Спасатели предупредили о возможном выпадении вулканического пепла на Камчатке

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Ключевской. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Выброс пепла на высоту до семи километров, произошедший в понедельник на вулкане Ключевской, создал угрозу пеплопадов в ряде населенных пунктов Камчатки, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.
"На Камчатке возможно выпадение пепла в населённых пунктах", – проинформировало ГУМЧС.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа, 19:03
Как уточнили в ведомстве, пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении. По данным спасателей, на его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов.
"Там не исключается выпадение незначительного количества пепла. В настоящее время в населённых пунктах региона пеплопадов не наблюдается", – отметили в ГУМЧС.
Вероятность выноса и выпадения вулканического пепла, по прогнозу, сохранится до 17 октября. Для вулкана Ключевской действует "оранжевый" код авиационной опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Эксплозивное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел
8 октября, 06:18
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала