Выброс пепла на Камчатке создал угрозу пеплопадов

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Выброс пепла на высоту до семи километров, произошедший в понедельник на вулкане Ключевской, создал угрозу пеплопадов в ряде населенных пунктов Камчатки, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале

"На Камчатке возможно выпадение пепла в населённых пунктах", – проинформировало ГУМЧС.

Как уточнили в ведомстве, пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении. По данным спасателей, на его пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов.

"Там не исключается выпадение незначительного количества пепла. В настоящее время в населённых пунктах региона пеплопадов не наблюдается", – отметили в ГУМЧС.