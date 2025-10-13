Вучич поздравил "Сербский список" с успехом на выборах в Косово

БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил крупнейшую партию косовских сербов "Сербский список" с успехом на прошедших муниципальных выборах в Косово.

За посты главы муниципалитетов и депутатов муниципальных собраний боролись 93 политических субъекта, среди которых 12 партий и инициатив граждан, представляющих косовских сербов. Они добиваются возвращения постов, которые покинули на севере края в знак протеста из-за произвола косовоалбанских властей в Приштине в 2022 году.

"Еще одна победа… Поздравляю "Сербский список" и наших трудолюбивых людей в Канцелярии по Косово и Метохии (при правительстве Сербии – ред.)", - написал Вучич в Instagram*.

По словам президента Сербии, партия "Сербский список" побеждает в четырех населенных преимущественно сербами муниципалитетах на севере края и пяти в центре и на юге.

Согласно данным на официальном сайте ЦИК к 23.00 (00.00 мск), в муниципалитете Лепосавич "Сербский список" по результатам обработки 21,68% бюллетеней получает 72,65% голосов за кандидатов в муниципальное собрание, кандидат на пост главы администрации от этой партии Зоран Тодич - 70,3%.

В муниципалитете Северная Косовска-Митровица по результатам обработки 23,47% бюллетеней "Сербский список" получает 62,10% голосов за кандидатов в муниципальное собрание, претендент на пост главы администрации от этой партии Милан Радоевич - 61,08%.

В Звечане по результатам обработки 54,64% бюллетеней "Сербский список" получает 88,44% в муниципальном собрании, кандидат партии на пост мэра Драгиша Милович - 86,66% голосов.

В Зубин-Потоке по результатам обработки 52,96% бюллетеней "Сербский список" получает 84,95% в представительном органе, кандидат на пост главы администрации Милош Перович - 79,67% голосов. Ближайшие партии-конкуренты отстают во всех четырех северных районах с 10% поддержки, явка в населенных сербами муниципалитетах была выше, чем в среднем в Косово и Метохии.

В воскресенье правом голоса обладали немногим более 2 миллионов человек, голосование проходило с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на 2,6 тысячи избирательных участков.

Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила, что муниципальные выборы в воскресенье прошли без значимых инцидентов, все сообщения о возможных махинациях проверены, уголовных дел не возбуждалось.

"Сербский список", которому по итогам парламентских выборов 9 февраля принадлежит девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии.

Президент Сербии Александр Вучич в октябре заявил о 702 безнаказанных нападениях на сербов в Косово и Метохии с прихода к власти нынешнего "премьера" Альбина Курти в 2021 году и призвал соотечественников голосовать на муниципальных выборах в самопровозглашенной республике 12 октября за партию "Сербский список".

Вучич перечислил и другие шаги властей в Приштине за 4,5 года: запрет на хождение сербского динара, экспроприация миллиона квадратных метров сербских земельных участков на севере края, насильственное упразднение сербских социальных учреждений, нарушение защищенных зон объектов СПЦ и их национализация, подрыв деятельности десятков частных предприятий сербов, давление инспекций и 14-месячное эмбарго на сербские товары, незаконное отчуждение миллиона евро из "Фонда для севера", основанного для развития муниципалитетов на севере Косово и Метохии.

В парламенте Сербии сообщили в августе, что за год давление властей в Приштине вынудило около 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.

Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.