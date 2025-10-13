ВСУ подменяют тела погибших, чтобы не платить компенсации

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ жалуются на то, что украинское командование препятствует опознанию погибших, чтобы не выплачивать компенсации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сообщают, что украинское командование препятствует опознанию погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать родственникам положенные денежные средства", - сказал собеседник агентства.

Мать одного из погибших в районе Садков в Сумской области военнослужащих сначала не могла получить никакой информации о сыне, а после обнаружения тела результаты ДНК-теста несколько раз менялись, отметил он.

« "По итогу родственники получили тело совершенного другого военнослужащего. Само собой, в ВСУ отказались выплачивать компенсацию, сославшись на то, что ее сын всё еще числится "пропавшим без вести", - сказал представитель силовых структур.

По его словам, такая путаница вполне могла возникнуть из-за огромного потока тел погибших военнослужащих и наплевательского отношения тех, кто занимается эвакуацией.