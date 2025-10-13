Рейтинг@Mail.ru
ВСУ подменяют тела погибших, чтобы не платить компенсации - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/vsu-2048070429.html
ВСУ подменяют тела погибших, чтобы не платить компенсации
ВСУ подменяют тела погибших, чтобы не платить компенсации - РИА Новости, 13.10.2025
ВСУ подменяют тела погибших, чтобы не платить компенсации
Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ жалуются на то, что украинское командование препятствует опознанию погибших, чтобы не... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T22:23:00+03:00
2025-10-13T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20251011/spetsoperatsiya-2047661266.html
https://ria.ru/20251011/komandir-2047728829.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ подменяют тела погибших, чтобы не платить компенсации

Стало известно, почему ВСУ мешают опознанию погибших

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ жалуются на то, что украинское командование препятствует опознанию погибших, чтобы не выплачивать компенсации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сообщают, что украинское командование препятствует опознанию погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать родственникам положенные денежные средства", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Командиры ВСУ обманом отправили подчиненных на штурм
11 октября, 06:49
Мать одного из погибших в районе Садков в Сумской области военнослужащих сначала не могла получить никакой информации о сыне, а после обнаружения тела результаты ДНК-теста несколько раз менялись, отметил он.
«
"По итогу родственники получили тело совершенного другого военнослужащего. Само собой, в ВСУ отказались выплачивать компенсацию, сославшись на то, что ее сын всё еще числится "пропавшим без вести", - сказал представитель силовых структур.
По его словам, такая путаница вполне могла возникнуть из-за огромного потока тел погибших военнослужащих и наплевательского отношения тех, кто занимается эвакуацией.
"Также немаловажным фактором является условия хранения в львовских моргах, где тела военнослужащих собраны в кучу, когда легко можно перепутать вещи и документы", - добавил собеседник агентства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
У комбрига ВСУ нашли участок площадью в 15 футбольных полей
11 октября, 20:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала