ВСУ подменяют тела погибших, чтобы не платить компенсации
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ жалуются на то, что украинское командование препятствует опознанию погибших, чтобы не выплачивать компенсации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сообщают, что украинское командование препятствует опознанию погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать родственникам положенные денежные средства", - сказал собеседник агентства.
Мать одного из погибших в районе Садков в Сумской области
военнослужащих сначала не могла получить никакой информации о сыне, а после обнаружения тела результаты ДНК-теста несколько раз менялись, отметил он.
«
"По итогу родственники получили тело совершенного другого военнослужащего. Само собой, в ВСУ
отказались выплачивать компенсацию, сославшись на то, что ее сын всё еще числится "пропавшим без вести", - сказал представитель силовых структур.
По его словам, такая путаница вполне могла возникнуть из-за огромного потока тел погибших военнослужащих и наплевательского отношения тех, кто занимается эвакуацией.
"Также немаловажным фактором является условия хранения в львовских моргах, где тела военнослужащих собраны в кучу, когда легко можно перепутать вещи и документы", - добавил собеседник агентства.