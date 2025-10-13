Рейтинг@Mail.ru
"Что делать?" Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ
18:59 13.10.2025 (обновлено: 21:01 13.10.2025)
"Что делать?" Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ
"Что делать?" Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ
"Что делать?" Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ

Командир полка рассказал о проблеме с алкоголиками в ВСУ. Подробности

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ВСУ сталкиваются с трудностями из-за военнослужащих, страдающих алкоголизмом, заявил командир украинского полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".
"Что делать командиру отделения, взвода, роты, батальона полка или бригады с воином-алкоголиком? (…) Тебе отдают военнослужащего. Что ты должен сделать? Ты должен подготовить в подразделении специальное место, которое будет закрыто и безопасно", — рассказал Федоренко.
По его словам, единственное, что грозит такому военному, – штраф, который вычитают из его жалования, и выговор. При этом, Федоренко ответил, что такие военнослужащие представляют опасность как для себя, так и для окружающих.
Ранее штурмовик 392-го полка группировки "Днепр" с позывным "Увар" сообщил, что в Запорожской области боевики ВСУ употребляют запрещенные препараты и почти в каждом блиндаже российские военные находили бутылки и пробки, таблетки и шприцы.
