"Что делать?" Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ

"Что делать командиру отделения, взвода, роты, батальона полка или бригады с воином-алкоголиком? (…) Тебе отдают военнослужащего. Что ты должен сделать? Ты должен подготовить в подразделении специальное место, которое будет закрыто и безопасно", — рассказал Федоренко.

По его словам, единственное, что грозит такому военному, – штраф, который вычитают из его жалования, и выговор. При этом, Федоренко ответил, что такие военнослужащие представляют опасность как для себя, так и для окружающих.