"Что делать?" Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская область
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ВСУ сталкиваются с трудностями из-за военнослужащих, страдающих алкоголизмом, заявил командир украинского полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".
"Что делать командиру отделения, взвода, роты, батальона полка или бригады с воином-алкоголиком? (…) Тебе отдают военнослужащего. Что ты должен сделать? Ты должен подготовить в подразделении специальное место, которое будет закрыто и безопасно", — рассказал Федоренко.
По его словам, единственное, что грозит такому военному, – штраф, который вычитают из его жалования, и выговор. При этом, Федоренко ответил, что такие военнослужащие представляют опасность как для себя, так и для окружающих.
Ранее штурмовик 392-го полка группировки "Днепр" с позывным "Увар" сообщил, что в Запорожской области
боевики ВСУ
употребляют запрещенные препараты и почти в каждом блиндаже российские военные находили бутылки и пробки, таблетки и шприцы.