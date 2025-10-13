Рейтинг@Mail.ru
"Точка невозврата". В Раде сделали громкое заявление о Купянске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 13.10.2025 (обновлено: 15:42 13.10.2025)
"Точка невозврата". В Раде сделали громкое заявление о Купянске
"Точка невозврата". В Раде сделали громкое заявление о Купянске - РИА Новости, 13.10.2025
"Точка невозврата". В Раде сделали громкое заявление о Купянске
ВСУ уйдут из Купянска в Харьковской области, это неизбежно, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2025
"Точка невозврата". В Раде сделали громкое заявление о Купянске

Депутат Рады признала плачевное положение ВСУ у Купянска. Что известно

Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ВСУ уйдут из Купянска в Харьковской области, это неизбежно, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
"Вопрос времени. Точка невозврата пройдена", — констатировала она.
Нанесение удара Искандером по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
ВС России нанесли удары по украинским предприятиям ВПК
Вчера, 12:49
Безуглая отметила, что российские бойцы уже находятся в городе, однако командование ВСУ не говорит об этом, концентрируя внимание на "Добропольском контрнаступлении". Однако, по ее словам, никакого украинского контрнаступления в действительности не существует, а речь идет о ряде стабилизационных мероприятий после прорыва фронта со стороны российских войск.
Тринадцатого октября в Минобороны сообщили, что российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка и Купянск в Харьковской области, Ямполь и Новоселовка в Донецкой Народной Республике, противник потерял более 230 военнослужащих.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия
Вчера, 14:59
Ранее в ведомстве отметили, что освобождаемый российскими военными Купянск — это важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола.
На прошлой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска в Харьковской области.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в ДНР
Вчера, 10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЯмпольДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
