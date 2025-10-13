МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ВСУ уйдут из Купянска в Харьковской области, это неизбежно, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
"Вопрос времени. Точка невозврата пройдена", — констатировала она.
Безуглая отметила, что российские бойцы уже находятся в городе, однако командование ВСУ не говорит об этом, концентрируя внимание на "Добропольском контрнаступлении". Однако, по ее словам, никакого украинского контрнаступления в действительности не существует, а речь идет о ряде стабилизационных мероприятий после прорыва фронта со стороны российских войск.
Тринадцатого октября в Минобороны сообщили, что российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка и Купянск в Харьковской области, Ямполь и Новоселовка в Донецкой Народной Республике, противник потерял более 230 военнослужащих.
Ранее в ведомстве отметили, что освобождаемый российскими военными Купянск — это важный логистический центр, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола.
На прошлой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска в Харьковской области.